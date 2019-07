Trotz Rekordstände der großen amerikanischen Indizes, haben deutsche Anleger, die an der Rallye partizipiert haben nicht unbedingt immer Grund zum Jubeln. Vor allem, wenn sie einen wichtigen Faktor vergessen haben...



Währungseffekte können die schönsten Gewinne ordentlich einschmelzen lassen. Wer in amerikanische Werte und Indizes, beispielsweise in Form von ETFs, investiert hat und sich dessen nicht in Gänze bewusst war, wird ein enttäuschtes Lied davon singen können. Das muss aber nicht so bleiben: Anouch Wilhelms von der Commerzbank erklärt in diesem Video, wie Anleger negative Währungseffekte weitestgehend vermeiden können und worauf Sie angesichts eines starken, bzw. schwachen Dollars (respektive schwachen und starken Euros) achten müssen.