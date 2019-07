Wiesbaden (ots) - Die romantische Musikkomödie YESTERDAY (Start: 11. Juli) von Danny Boyle und Richard Curtis erzählt von dem erfolglosen Musiker Jack, der nach einem mysteriösen weltweiten Stromausfall der einzige Mensch auf der Welt zu sein scheint, der sich noch an die Musik der Beatles erinnert. Die fünfköpfige Expertenrunde der FBW verleiht dem Film das höchste Prädikat "besonders wertvoll" und schreibt in ihrer Begründung: "Die Voraussetzung des Films, sein Handlungsmotor, ist ein irrealer Fantasy-Moment, auf dem alles Folgende sehr organisch aufbaut. Der real und physikalisch nicht zu erklärende magische Moment, in dem sich offenbar eine Art Dimension auftut und kleine Details unserer Wirklichkeit verschluckt, ist für die Zuschauer absolut glaubhaft erzählt (was nicht zu googeln ist, kann schließlich auch nicht existieren) und bildet die Basis für das sich entwickelnde Filmmärchen. Konsequenterweise bricht die Inszenierung dann auch visuell das Reale immer wieder durch eine krasse Farbgebung und starke Gestaltung der Szenerie, durch das Schaffen abstrakter Räume voller Projektionen und animierter Schriften, die mit der Musik in Montagesequenzen zu magischen Momenten verschmelzen. Nicht zuletzt diese Kohärenz aus Erzählung und Gestaltung macht YESTERDAY in den Augen der Jury zu stimmigem großem Kino, das Generationen auf intelligente und zuhöchst unterhaltsame Weise zu vereinen versteht."



Sandra war mal Model. Doch jetzt ist sie pleite und muss zurück in ihr Heimatkaff ziehen und sich in der Fischfabrik eine Stelle suchen. Dort trifft Sandra auf ihre ehemalige Klassenkameradin Marilyn, eine alleinerziehende Mutter, und die freundliche Nadine, deren Familie unter einer großen Schuldenlast leidet. Wenn man nur an Geld kommen könnte: Das denken sich alle drei. Bis eines Tages der Vorarbeiter durch mehr als außergewöhnliche Umstände vor ihren Augen erst eine große Tasche mit Geld und dann auch sein Leben verliert. Und Sandra, Marilyn und Nadine sich überlegen müssen, wie sie die Leiche loswerden und das Geld behalten können. Die französische Kriminalkomödie REBELLINNEN: LEG DICH NICHT MIT IHNEN AN! (Start: 11. Juli) von Allan Mauduit begeistert mit einer grandiosen Mischung aus Frauenpower, trockenem Humor und rasant-harter Action. Die FBW schreibt: "So wie die Figuren ist auch das Setting weit entfernt von jedem Kitsch und Pathos. Als Zuschauer hat man trotz den immer wieder überraschenden und irrwitzigen Wendungen das Gefühl, echten Menschen dabei zuzuschauen, die mit echten existenziellen Problemen zu kämpfen haben. Diese Erdverbundenheit und der gleichzeitige Mut, Action- und Krimikino mit einer gesunden Portion Härte zu inszenieren, macht REBELLINNEN zu einem außergewöhnlichen, originellen und überaus unterhaltsamen Kinospaß." Die unabhängige Jury verleiht das Prädikat "besonders wertvoll".



Der Dokumentarfilm UNSERE GROSSE KLEINE FARM (Start: 11. Juli) erzählt auf berührende und inspirierende Weise von John und Molly Chester, die sich seit fast zehn Jahren mit ihren "Apricot Lane Farms" in Kalifornien der ökologischen Landwirtschaft verschrieben haben. Der Dokumentarfilm, bei dem John Chester selbst Regie führte, dokumentiert die Geschehnisse rund um die "Apricot Lane Farms" auf anschauliche, spannende und vor allen Dingen inspirierende Art und Weise. Von den anfänglichen Planungen im Jahr 2010 über die ersten Rückschläge bis hin zu bahnbrechenden Erfolgen wird man als Zuschauer Teil eines ganzen Kosmos. Für die Jury ist UNSERE GROSSE KLEINE FARM ein "wunderschön fotografierter Films, in dem Molly und John glaubhaft und authentisch ihren Traum von einer besseren Welt leben". Sie vergibt das Prädikat "besonders wertvoll" für eine Dokumentation, die "so inspirierend ist wie die Idee selbst, von der sie erzählt". Und auch die FBW-Jugend Filmjury empfiehlt den Film für Zuschauer ab 12 Jahren mit vier Sternen.



Der dänische Animationsfilm KLEINER ALADIN UND DER ZAUBERTEPPICH (Start: 11. Juli) erzählt vom kleinen Jungen Aladin, der davon träumt, die Welt zu erobern. Als er eines Tages von seinem Nachbarn einen fliegenden Teppich geschenkt bekommt, wird sein Traum Wirklichkeit. Der Film von Karsten Kiilerich basiert auf einem bekannten dänischen Kinderbuch und ist nur in den Grundzügen an die Geschichte aus 1001 Nacht angelehnt. Erzählt wird hier eine ganz eigene, originelle Geschichte. Und die ist in der Animation mit sehr viel Liebe zum Detail ausgeschmückt, ob es nun die Weiten der Wüstenlandschaft oder die vielen kleinen Gassen in den Straßen der großen Stadt sind, in die Aladin reist. Für das junge Publikum, so die FBW, ist Aladin "eine überzeugende Identifikationsfigur". Alle Figuren sind "liebevoll ausgearbeitet und auch die Synchronisation überzeugt. Die Sprache ist modern und macht es dem jungen Publikum leicht, in diese faszinierende und ferne Welt einzutauchen. Eine gute Prise Humor und viele kleine Einfälle machen den dänischen Animationsfilm zur gelungenen Unterhaltung für die ganze Familie". Die FBW zeichnet den Animationsfilm mit dem Prädikat "wertvoll" aus. Und auch die FBW-Jugend Filmjury empfiehlt den Film mit 3,5 Sternen, "da der Film die Zielgruppe von 5-9 jährigen mit seinem Humor anspricht und eine spannende Geschichte erzählt wird, die mit schöner Musik und farbenfroher und ansprechender Animation unterstützt wird. Uns hat es außerdem gefreut, dass die starken Persönlichkeiten des Films weiblich sind, was auf die junge Zielgruppe bestimmt eine gute Wirkung hat."



