Seit Jahren befindet sich die US-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, auf dem Erfolgspfad. Das spiegelt sich auch im Aktienkurs wider - und dafür gibt es nun die Belohnung. Unabhängig davon, ob die Fusion mit dem Wettbewerber Sprint genehmigt wird, steigt die Bedeutung der Aktie - denn der Aufstieg in den S&P 500 winkt.Stolze 580 Prozent hat die Aktie von T-Mobile US seit 2012 gewonnen. Dank dieser beeindruckenden Kursentwicklung beläuft sich die Marktkapitalisierung des Mobilfunkkonzerns ...

