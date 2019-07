Die weltweit zunehmende soziale Ungleichheit und der Klimawandel sind, laut einem UN-Bericht, ein Hindernis für die Nachhaltigkeitsziele der UN. Außerdem ist auch weltweiter Hunger wieder ein wachsendes Problem.

Der Klimawandel und die weltweit zunehmende soziale Ungleichheit gefährden den Erfolg der UN-Nachhaltigkeitsziele. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht der Vereinten Nationen, der am Dienstag (Ortszeit) in New York vorgestellt wurde. Viele Verbesserungen der globalen Lebensverhältnissen könnten durch die Erderwärmung und die gesellschaftliche Schieflage rückgängig gemacht werden.

"Um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, bedarf es eines sofortigen Kurswechsels", sagte der Vizepräsident des Wirtschafts- und Sozialrates ...

