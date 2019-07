Die neuen Mobile Threat Intelligence Dienste von Pradeo bieten umfassende und genaue Einblicke in mobile Bedrohungen und bieten Unternehmen Transparenz in ihrer mobilen Umgebung. So können sie wirksam gegen Bedrohungen vorgehen.

Pradeo hat in den letzten zehn Jahren ein Netzwerk von Millionen Sensoren auf der ganzen Welt aufgebaut, das kontinuierlich die aktuellsten Sicherheitsereignisse für Mobilgeräte erfasst. Dank dieser umfassenden Abdeckung veröffentlichtder Marktführer für mobile Sicherheitslösungen die ersten Mobile Threat Intelligence Dienste auf dem Markt.

Die Mobile Threat Intelligence-Plattform von Pradeo Security verwendet eine auf künstlicher Intelligenz basierende Engine, die fortgeschrittene kombinatorische Algorithmen nutzt, um mehrdimensionale Analysen durchzuführen. Durch die Nutzung dieser einzigartigen Fähigkeiten repliziert Pradeo Security automatisch die Genauigkeit einer manuellen Bewertung, um Milliarden von Sicherheitsfakten in verwertbare Informationen umzusetzen.

Die deutlichen Erkenntnisse der Pradeo Security-Engine ermöglichen den IT-Sicherheits- und Mobilitätsabteilungen, einen direkten Blick über die Cyberbedrohungen auf ihren Mobilgeräten und -anwendungen zu erhalten, und geben ihnen das fundierte Wissen zur Umsetzung angepasster, vorbeugender und mildernder Maßnahmen.

Die Mobile Threat Intelligence-Reihe von Pradeo Security ist auf die Bedürfnisse aller Kunden zugeschnitten. Das erste Angebot ist auf die Bereitstellung von Informationen zur globalen Bedrohungslandschaft für Mobilgeräte ausgerichtet, während das zweite Angebot eine bestimmte Umgebung beleuchtet.

Globale Mobile Threat Intelligence Dienste

Threat Intelligence Feeds, um über die neuesten und häufig verbreiteten Bedrohungen für Mobilgeräte informiert zu bleiben, die Anwendungen, das Netzwerk und oder das Betriebssystem ausnutzen.

Globale Anwendungsdatenbank für den Zugriff auf die detaillierten Sicherheitsberichte von Millionen öffentlicher Anwendungen.

Personalisierte Mobile Threat Intelligence Dienste

Mobile Ereignissammlung sorgt für die Erhaltung der Visibilität an mobilen Bedrohungen, die sich in einer mobilen Flotte oder in der Umgebung einer mobilen Anwendung befinden.

sorgt für die Erhaltung der Visibilität an mobilen Bedrohungen, die sich in einer mobilen Flotte oder in der Umgebung einer mobilen Anwendung befinden. SIEM-Konnektor zur automatischen Anreicherung von Datenbanken mit aktuellen Sicherheitsereignissen für mobile Geräte.

Die Stärke der neuen Mobile Threat Intelligence-Plattform von Pradeo Security liegt in der Fähigkeit, mobile Sicherheitsdaten in großem Umfang zu erfassen und die genauesten Informationen daraus zu gewinnen, um sicherzustellen, dass die Dienste äußerst umfassend und zuverlässig sind.

