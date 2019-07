Die Aufregung ist groß: Frankreich führt eine Abgabe auf Flugtickets ein. Damit wird das Fliegen für alle teurer. Deutschland droht eine solche Steuer nicht - denn hier gibt es sie längst.

Was für eine Abgabe hat Frankreich eingeführt und was ist die Kritik daran?In Frankreich gibt es ab 2020 eine Steuer auf Flüge, die in Frankreich starten. Diese soll pro Ticket zwischen 1,50 Euro bis 18 Euro betragen - je nach Klasse und Flugziel. Günstige Flugtickets werden also nur geringfügig teurer. Ausnahmen gibt es für Anschlussflüge und Reisen auf die französische Insel Korsika und Überseegebiete. Insgesamt verspricht sich der französische Staat etwa 180 Millionen Euro, die aus dem Haushalt wieder in umweltfreundlichere Infrastruktur fließen soll, zum Beispiel in das französische Schienensystem.

Die Kritik der Fluggesellschaften, allen voran der Air France, ist klar: Die Steuer erhöht die Konsumentenpreise der Tickets, wodurch sich die Kunden potentiell weniger Flüge leisten können. Sie wittern Wettbewerbsnachteile, Frankreich könnte im internationalen Vergleich als Reiseziel unattraktiver werden. Zudem könnte die Steuer zwar dafür sorgen, dass beispielsweise Zugreisen im Vergleich günstiger werden - sie fördert aber keine klimafreundlichere Luftfahrt. Besonders für weite Strecken, für die Zug und Auto keine Alternative sind, bietet sie also keine Lösungen.

Droht in Deutschland mit den Plänen von Bundesumweltministerin Svenja Schulze eine ähnliche Steuer?Nein. Die deutsche Klima-Abgabe soll auf einem konkreten Preis für die Tonne CO2 basieren. Wer viel ...

