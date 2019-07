SmartStream Technologies, Spezialanbieter von Lösungen für das Financial Transaction Lifecycle Management (TLM), veröffentlichte heute ein Whitepaper, das Finanzinstitute über den regulatorischen Druck informieren soll, der auf die Intraday-Liquiditätsanforderungen ausgeübt wird. Dieses Konzept hat sich inzwischen von Berichten zu einzelnen Positionen hin zu einer aktiven Verwaltung und Kontrolle der Intraday-Liquidität verlagert und soll dazu dienen, die Kosten zu senken und die Rentabilität zu steigern.

Das Whitepaper mit dem Titel 'Intraday Liquidity Management: From a costs discussion to a revenue opportunity' (Intraday-Liquiditätsmanagement: Von der Kostendiskussion zur Generierung von Einnahmen) untersucht die Vorteile, die sich Finanzinstitute zunutze machen können, wenn sie Intraday-Diskussionen von einer operativen Belastung in einen echten geschäftlichen Mehrwert umwandeln. Darüber hinaus analysiert es, wie die Institutionen Technologien der nächsten Generation wie Cloud, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzen können, um die Ziele eines aktiven Echtzeit-Managements der globalen Intraday-Liquidität zu erreichen.

Nadeem Shamim, Head of Cash and Liquidity Management bei SmartStream, der über 30 Jahre Branchenerfahrung einbringt, kommentiert dies so: "Wenngleich dies auch nur als weitere Übung zur Einhaltung der Vorschriften erscheinen mag, bietet ein aktives Intraday-Management einen Wettbewerbsvorteil in der Regulierungslandschaft, die laufend im Wandel begriffen ist. Dieses Konzept bietet sowohl den Banken als auch ihren Kunden zusätzliche Vorteile. In der Vergangenheit war es vielleicht ganz nett, aber nicht unbedingt nötig, ein Intraday-Liquiditätsmanagement zu haben, aber dies ist zu einem klaren "Muss" geworden, und der Trend geht dahin, das Management der Intraday-Liquidität von einer reinen Sicht auf die Kosten zu einem Instrument zur Generierung potenzieller Erträge zu optimieren. Dies charakterisiert die Art der Diskussionen, die wir derzeit täglich mit unseren Kunden führen".

Das Papier geht auf die Ansichten der Regulierungsbehörden sowie die verfügbaren Überwachungsinstrumente ein, zu denen auch Stresstest-Szenarien zählen. Überdies deuten die Werttreiber darauf hin, dass die Erfüllung der regulatorischen Verpflichtungen zwar für die meisten Finanzinstitute zweifellos im Vordergrund steht, aber dass die Fähigkeit, ein Intraday-Liquiditätsmanagement durchzuführen und Stresstests der Liquiditätsanforderungen vorzunehmen, keine reinen Fragen des regulatorischen Interesses sind. Es bestehen erhebliche Möglichkeiten zur Geschäftsoptimierung, die sich aus einem verstärkten Intraday-Liquiditätsrahmen ergeben können. Abschließend wird im Whitepaper auch der aktuelle Status der Banken im Hinblick auf ihre Überwachung der Intraday-Liquidität diskutiert.

