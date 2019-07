In den vergangenen Tagen ist die BASF-Aktie unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen die Jahresprognose nach unten korrigiert hat. Das Papier büßte fast 6 Prozent an Wert ein und fiel unter die 60,00-Euro-Marke. Dadurch wurde der kurzfristige Aufwärtstrend, der Anfang Juni gestartet wurde, nach unten durchbrochen. Das Chartbild ist dementsprechend bärisch einzuschätzen. Der Kurs verläuft unterhalb der 50-Tagelinie und der Supertrend zeigt eine bärische Marktphase an. Aus charttechnischer Sicht ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...