Um Deutschlands größtes Geldhaus wieder auf Kurs zu bringen, hat der Vorstand um den neuen Konzernchef Christian Sewing am Wochenende radikale Umbaupläne verkündet. Bis Ende 2022 sollen rund 18.000 Vollzeitstellen wegfallen. Die Sanierungskosten werden auf etwa 7,4 Mrd. Euro beziffert. An der Börse löste die Meldung eine Verkaufswelle aus. Am Montag büßte die Aktie 5,4 Prozent an Wert ein, am Dienstag ging es um weitere gut 4 Prozent nach unten. Nun scheint sich der Kurs wieder etwas stabilisieren ... (Alexander Hirschler)

