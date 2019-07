Gesundheitspolitiker und Ärzte wollen Homöopathie stärker regulieren. Die Lobbyisten der Kügelchen-Hersteller wehren sich dagegen: mit fragwürdigen Zahlen, juristischem Druck - und auch persönlichen Angriffen.

Sie habe "keine Ahnung", sei jung und unerfahren, außerdem dumm und geltungssüchtig. Mit einem Steuerberater aus Münster "zwangsverheiratet". Am besten gebe man ihr "Rattengift", dann könne sie ja sehen, ob die Schulmedizin sie rette.

So bekommt es Natalie Grams persönlich zu hören oder zu lesen über Twitter. Harte Worte - ausgerechnet von Freunden der sanften Medizin. Für deren Anhänger ist Grams eine Hassfigur. Weil sie früher selbst begeisterte Homöopathin war und nun die Globuli-Industrie scharf kritisiert.

Selbst Unternehmen attackieren die 41-Jährige. Hevert, ein mittelständischer Hersteller von homöopathischen Mitteln aus dem rheinland-pfälzischen Nussbaum, verlangt etwa eine Unterlassungserklärung. Behaupte Grams noch einmal, dass homöopathische Mittel "nicht über den Placebo-Effekt hinaus" wirken, seien 5100 Euro fällig. "Das ist erstaunlich", sagt die Globulisierungsgegnerin, "weil ich die Firma Hevert oder deren Produkte nie erwähnt habe."

Homöopathen mit ihrem eher friedfertigen Image greifen zu erstaunlich rabiaten Methoden, um sich Gehör zu verschaffen. Der Grund dafür: Das Geschäft mit den Zuckerpillen, den Globuli, läuft nicht mehr so rund. Die Kritik nimmt zu, der Umsatz wankt. Politiker und Vertreter von Krankenkassen in Deutschland plädieren gar für ein Erstattungsverbot, ähnlich wie es Frankreich jetzt beschlossen hat. Die Homöopathen halten mit fragwürdigen Zahlen dagegen; selbst ernannte Lobbyisten schrecken selbst vor abstrusen Nazi-Vergleichen nicht zurück.

Der Widerstand trifft eine kleine, aber machtvolle Branche. Und eine deutsche Erfindung, wie Auto oder Buchdruck. Vor mehr als 200 Jahren begründete der Arzt Samuel Hahnemann die Homöopathie. Etwa 660 Millionen Euro Jahresumsatz erwirtschaftete die mittelständisch strukturierte Branche zuletzt in Deutschland. Hersteller wie DHU, Hevert oder Heel, das dem BMW-Erben Stefan Quandt gehört, können sich auf gut situierte Kunden stützen. Viele Krankenkassen zahlen für die Globuli immer gern, schon allein, um eine einkommens- und beitragsstarke Klientel anzulocken.

Doch damit könnte bald Schluss sein. Vor allem die Art, wie die Wirkung der Homöopathie gemessen wird, steht infrage. Die frühere Bundespräsidenten-Gattin Veronica Carstens, selbst Ärztin, setzte sich in den Siebzigerjahren stark für die Homöopathie ein und bewahrte die Branche angeblich vor allzu strenger wissenschaftlicher Prüfung. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) prüft danach lediglich Qualität und Unbedenklichkeit, ein Nachweis der Wirksamkeit wird nicht gefordert. Mit aufwendigen Medikamententests, wie in der Pharmaindustrie üblich, hat das Verfahren nichts zu tun. "Bislang wurde (...) noch kein homöopathisches Arzneimittel durch das BfArM zugelassen, bei dem sich der Antragsteller auf eine zum Beleg der Wirksamkeit geeignete Studie berufen hätte", heißt es im aktuellen Jahresbericht der Bonner Arzneimittelbehörde. Im Klartext: Den homöopathischen Mitteln fehlt jede wissenschaftliche Grundlage.

Aus Erfahrung gut

An einem heißen Junitag kommt Homöopathie-Kritikerin Grams in ein Café in der Heidelberger Innenstadt geradelt. Sie hat die Unterlassungserklärung, die Hevert von ihr forderte, natürlich nicht unterschrieben. Gehört habe sie seither nichts mehr. Dafür gab es prominente Unterstützung: TV-Satiriker Jan Böhmermann zog in seiner Sendung 20 Minuten lang über Homöopathie her ("Verdünnen, schütteln, Scheiße labern") und lobte Grams mehrfach.

Die heutige Kritikerin war einst selbst begeisterte Homöopathin. Nach einem Autounfall 2002 während ihres Medizinstudiums ging sie zu einer Heilpraktikerin, bekam Globuli und schluckte diese, wenn die Panik wieder hochkam - es half. 2009 eröffnete sie selbst eine homöopathische Praxis. Kritik an den Mitteln bügelte sie ab. Sie glaubte, dass wer heilt, auch ...

