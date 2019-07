Patienten zeigen sich digitalen Angeboten gegenüber aufgeschlossen3 von 10 Deutschen nutzen Terminerinnerung per SMS41 Prozent würden per WhatsApp oder Chat mit Praxis kommunizieren Berlin, 10. Juli 2019 Eine wachsende Anzahl von Patienten will nicht mehr nur per Telefon mit Arztpraxen in Kontakt treten,...

