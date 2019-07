Neue Funktionen ermöglichen es IT-Experten, eine Instanz von Teams und die entsprechenden Kanäle, Konversationen, Berechtigungen und Dateien auf einen neuen Microsoft-Office-365-Nutzer zu übertragen

BitTitan, Entwickler von MigrationWiz und einer der weltweit führenden Anbieter von Automatisierungslösungen für Verwaltungsdienste (managed services automation), gab heute die Einführung neuer Funktionalitäten für seine beliebte Cloud-Office-Migrationslösung zur Unterstützung der Migration der Microsoft-Teams-Kollaborationsplattform bekannt.

Laut Wachstumszahlen von Microsoft haben mehr als 500.000 Unternehmen Teams eingeführt, darunter 91 Prozent der Fortune-100-Unternehmen, wobei diese Zahl voraussichtlich steigen wird, wenn mehr Endanwender zu Microsoft Office 365 wechseln. Obwohl MigrationWiz das bevorzugte Tool für IT-Profis war, um Benutzer und Daten in oder zwischen Office-365-Instanzen zu migrieren, ermöglicht das Hinzufügen der Teams-Migrationsfunktionen diesen Fachleuten, diese wachsende Workload-Nachfrage zu unterstützen und ein umfassendes Migrationserlebnis für Office 365 zu bieten.

Mit der Einführung dieser neuen Funktionen können IT-Experten, die MigrationWiz verwenden, nun eine Teams-Instanz und die einzelnen Komponenten einschließlich Teams, Kanäle, Konversationen, Berechtigungen und Dateien innerhalb dieser Instanz migrieren. Darüber hinaus können IT-Experten vor der Migration in MigrationWiz eine Teams-Bewertung für dieses Szenario durchführen, um die Anzahl der Teams, die Datenmenge und die Anzahl der zu migrierenden Benutzer zu analysieren. Die Bewertung wird dazu beitragen, Aspekte eines Teams-Migrationsprojekts, einschließlich Zeitpläne und Anzahl der erforderlichen Lizenzen, zu erfassen, um die Gesamtkosten des Projekts besser abschätzen zu können.

"Microsoft Teams entwickelt sich zu einer Schlüsselanwendung in Microsoft Office 365 und wir sehen die Nachfrage unserer Kunden, nach Unterstützung für diesen neuen Workload zwischen Office-365-Nutzern", sagt Mark Kirstein, Vice President of Products von BitTitan. "Bis heute gab es keinen klaren Weg, um Teams zu migrieren. Durch die Einführung dieser neuen Funktionen in MigrationWiz können IT-Experten ein schnelles, einfaches und sicheres Migrationserlebnis schaffen und es ihren Endanwendern ermöglichen, die Vorteile der Kollaborationsfunktionen von Teams zu nutzen."

"Mit der anhaltenden Verbreitung und explosionsartigen Einführung von Microsoft Teams erwarten die Kunden, dass sie ihre Teaminhalte in ähnlicher Weise wie andere Office 365-Dienste migrieren können. Als Frühanwender von BitTitan-Produkten, um unseren Kunden innovative Lösungen anbieten zu können, waren wir sehr daran interessiert, MigrationWiz für Teams-Projekte zu nutzen und es in unser bestehendes Toolkit zur Migration von Nutzer zu Nutzer zu integrieren", sagte Jim Banach, Practice Group Lead bei New Signature. "Dadurch können wir den gesamten Umfang dieses speziellen Migrationsszenarios abdecken und unseren Kunden einen wesentlich ganzheitlicheren Transfer zu ihrem neuen Nutzer ermöglichen."

Um diese Projekte zu unterstützen, führt BitTitan eine neue Kollaborationslizenz ein. Diese Lizenz ermöglicht die Lift-and-Shift-Migration einer Teams-Instanz von einem Office-365-Nutzer zu einem anderen. Die Kollaborationslizenz kostet 15 pro Benutzer mit einer Speicherkapazität von 10 Gigabyte pro Lizenz. Lizenzen können direkt bei BitTitan oder über einen Vertriebspartner erworben werden. Wie bei allen anderen Workloads können Teams-Migrationen über dieselbe einheitliche Oberfläche in MigrationWiz konfiguriert, gestartet und verwaltet werden, indem Sie "Erstellen eines Kooperationsprojekts" auswählen.

Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner, Microsoft Corp., sagte: "Microsoft Teams entwickelt sich rasant zu einem zentralen Kollaborations-Hub in Microsoft Office 365 und wird zu einem Kernbestandteil der Strategie für digitale Arbeitsplätze eines Unternehmens. Dies bedeutet auch, dass es bei einem größeren IT-Transformationsprojekt, wie z. B. einer Migration zwischen Office-365-Nutzern, wichtig ist, dass wertvolle Informationen innerhalb von Teams für die Nutzer erhalten bleiben. Ich freue mich, dass BitTitan in die Bereitstellung neuer Funktionen für MigrationWiz investiert hat, um unsere Kunden bei ihrer Teams-Einführung zu unterstützen."

