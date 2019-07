In einem weiterhin schwächelnden Gesamtmarkt ist die Aktie des größten deutschen Chipherstellers, Infineon Technologies, am Mittwoch einer der besten Performer. Bis in den Nachmittag hinein geht es für die Aktie um mehr als 2 Prozent aufwärts. Das Papier war Mitte Juni auf ein neues 30-Monats-Tief bei 13,43 Euro gefallen und konnte sich anschließend wieder etwas nach oben arbeiten. Aktuell notiert die Aktie bei 16,03 Euro. Das Chartbild ist neutral einzuschätzen. Der Kurs verläuft knapp unterhalb ... (Alexander Hirschler)

