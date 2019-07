Am Nachmittag kletterte die Gemeinschaftswährung Euro bis auf 1,1255 US-Dollar, zuvor hatte sie noch fast einen halben Cent niedriger notiert. Zuletzt kostete ein Euro 1,1245 Dollar.Gegenüber dem Schweizer Franken zog der Euro leicht an. Die Gemeinschaftswährung kostet am Nachmittag 1,1139 Franken. Dagegen gab der Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...