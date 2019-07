Das neue R11L ist ein kompaktes, funktionsreiches Gerät zu einem erschwinglichen Preis für Mitarbeiter in Einzelhandel, Gastronomie, Lagerhaltung, Logistik und Außendienst.



London (ots/PRNewswire) - Durabook (http://www.durabook.com/index.php), die globale Marke für robuste mobile Lösungen der Twinhead International Corporation, gibt heute die europäische Markteinführung ihres leistungsstarken, leichten 11,6-Zoll-Touchscreen Tablets (http://www.durabook.com/products.php?i=12&c=4) bekannt. Das neue R11L wurde zur Steigerung von Produktivität und Effizienz von Mitarbeitern in Einzelhandel, Logistik und Gastronomie sowie für Anwendungen awie Workforce Management, Asset/Inventarisierung, mobile POS, Verkürzung von Check-in-Schlangen (Line Busting), In-Aisle Assistance und Restaurantservice am Tisch entwickelt. Das R11L erweitert die robuste Tablettserie von Durabook und bietet eine Option für Mitarbeiter, die eine nahtlose Datenerfassung und hohe Flexibilität benötigen.



"Die Nachfrage nach unserem extrem widerstandsfähigen 11-Zoll-Tablett war noch nie so groß wie heute, da immer mehr Kunden dünne, leichte Geräte verlangen, die Qualität, Langlebigkeit und Spitzenleistung bieten, und das alles zu einem unschlagbaren Preis auf dem aktuellen Markt", sagte Twinhead CEO Fred Kao. "Unsere aktuelle Palette an robusten Tabletts kommt bereits Hunderten von Anwendern in den verschiedensten Branchen und Arbeitsumgebungen zugute, und wir sind zuversichtlich, dass das R11L die Agilität, Effizienz und Reaktionsfähigkeit bieten wird, die von Unternehmen heute verlangt wird."



Das R11L ist schlank und leicht (1,2 kg) und dadurch extrem mobil. Es hat eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden, beinhaltet Windows® 10 Pro, einen leistungsstarken, energieeffizienten Intel® Pentium-Prozessor und Intel® HD 610 Grafik, für die schnelle und effiziente Nutzung von Anwendungen und Visualisierungen unterwegs und rund um die Uhr. Zuverlässige Konnektivität und Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung werden über Intel® Dual Band Wireless und Bluetooth® V5.0 bereitgestellt. Der DynaVue® sonnenlichttaugliche LCD-Bildschirm des Geräts verfügt über ein 10-Punkt-kapazitives Multi-Touch-Panel, das mit einem Handschuh, Stift oder Finger bedient werden kann, auch wenn der Bildschirm nass ist, was die Benutzerfreundlichkeit des Geräts unabhängig von den Arbeitsbedingungen optimiert. Mit Schutzklasse IP65 und MIL-STD-810G-Zertifizierung für 4-Fuß Sturz- und Stoßfestigkeit, Schutz gegen Vibration, Regen, Staub, Sand, Feuchtigkeit, Hoch-/Niedertemperatur und mehr sowie der ANSI 12.12.01 C1D2-Zertifizierung kann das R11L in fast jeder Betriebsumgebung eingesetzt werden und liefert zuverlässige Leistung.



Durabook bietet Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung. Auch das R11L verfügt über viele Erweiterungsoptionen, darunter optionale RFID-Leser, Smartcard, Barcode- und Magnetstreifenleser für eine nahtlose Datenerfassung sowie eine Rückfahrkamera.



Wie bei allen mobilen Computergeräten von Durabook wird das R11L mit einer dreijährigen Standardgarantie und lokalen Reparaturmöglichkeiten geliefert.



Zur robusten Durabook Tablet-Serie gehören das R11, das sich ideal für die komplexen Computer- und Grafikanforderungen von Mitarbeitern in der Öl- und Gasindustrie sowie im Außendienst eignet, sowie das ultra-robuste U11I, das die Bedürfnisse von Mitarbeitern in extremsten Umgebungsbedingungen, wie z.B. Militär und öffentlicher Sicherheit, erfüllt.



VERFÜGBARKEIT



Der Preis für das R11L beginnt bei ?999/EUR1129. Es ist ab Juli bei autorisierten Händlern erhältlich. Für vollständige Spezifikationen und weitere Informationen über dasR11L besuchen Sie bitte die Durabook Website (http://www.durabook.com/products.php?i=12&c=4).



Informationen zu DURABOOK



Durabook ist die Kernmarke der Twinhead International Corporation in Taiwan, einem weltweit renommierten Hersteller von robusten mobilen Lösungen seit mehr als 30 Jahren. Alle Durabook-Geräte werden nach den höchsten Standards entwickelt, hergestellt und getestet, um maximale Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die Produkte von Durabook werden seit mehr als einem Jahrzehnt von Regierungs- und Unternehmenskunden, einschließlich Kunden der der Öl- und Gasindustrie, Versorgungsunternehmen, Außendienst, Militär und öffentlicher Sicherheit, verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter www.durabook.com. Folgen Sie uns Twitter. (https://twitter.com/DURABOOK)



