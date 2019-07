Most Actives des Handelstages: Alphabet Call: http://bit.ly/2JtnjAq SAP Call: http://bit.ly/2Xz2Huc Warum lange Warten auf die Rede von Jerome Powell vor dem US Parlament, wenn man vorab schonmal lesen kann, was er in etwa sagen wird. Nach dem Redetext verweis der Fed Chef darauf, dass die Risiken für eine schwache Inflation hartnäckiger sein können als erwartet. Doch das Basiszenario spricht für solides Wachstum und einen starken Arbeitsmarkt. Die meisten Investoren sehen das als eine Art Bestätigung: Ende Juli senkt die Fed sie Zinsen. Die US Börsen starten freundlich - der Dax dreht kurz in Plus.