In der Debatte um eine klarere Kennzeichnung von Fett, Zucker und Salz in Fertigprodukten wirbt die Tiefkühlkost-Branche für das farbige Logo Nutri-Score. In Frankreich sei bereits nachgewiesen worden, dass das System Verbrauchern ein einfaches Verständnis und übersichtliche Orientierung biete, erklärte der Verein Deutsches Tiefkühlinstitut am Mittwoch. Zudem biete nur Nutri-Score derzeit die Chance, in der EU eine übergreifende Kennzeichnung zu schaffen und eine deutsche Insellösung zu vermeiden. Auch Belgien, Spanien, Portugal, Luxemburg und die Schweiz bereiteten eine Einführung vor.

Die Entscheidung für ein neues Nährwert-Logo soll zwischen vier Modellen fallen. Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) plant dafür nach einer Verständigung in der Koalition im Juli und August eine Verbraucherbefragung. Auf Grundlage der Ergebnisse soll dann im Herbst entschieden werden, welches Modell die Bundesregierung zur freiwilligen Nutzung auf Packungen empfiehlt.

Unter den vier Modellen ist auch Nutri-Score. Es bezieht neben dem Gehalt an Zucker, Fett und Salz auch empfehlenswerte Bestandteile wie Ballaststoffe oder Proteine in eine Bewertung ein und gibt dann einen einzigen Wert an - auf einer fünfstufigen Skala von dunkelgrün bis rot. Erste Produkte damit sind schon in Supermärkten zu kaufen./sam/DP/jha

AXC0266 2019-07-10/17:22