ROUNDUP: US-Notenbankchef Powell lässt die Tür für baldige Leitzinssenkung offen

WASHINGTON - US-Notenbankchef Jerome Powell hat die Tür für eine baldige Leitzinssenkung weit offen gelassen. "Die Unsicherheit um Handelskonflikte und Sorgen um die Weltwirtschaft lasteten zuletzt auf dem Ausblick für die US-Wirtschaft", sagte Powell am Mittwoch laut einem vorab veröffentlichten Redemanuskript in Washington vor Vertretern des Repräsentantenhauses. "Der Inflationsdruck bleibt verhalten."

ROUNDUP: Keine Entspannung zwischen USA und Iran - Sondersitzung zu Atomdeal

WIEN/WASHINGTON - Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist keine Entspannung in Sicht. Der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) kam am Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammen, um über die ungewisse Zukunft des Atomabkommens zu beraten. Die USA warfen dem Iran bei der Sitzung vor, mit seinem Teilausstieg aus der Vereinbarung die internationale Gemeinschaft erpressen zu wollen. "Irans aktuelle Position in Atomfragen zielt klar auf eine Eskalation der Spannungen statt auf deren Entschärfung", sagte die US-Botschafterin Jackie Wolcott. Sie rief Teheran daher auf, den Teilausstieg rückgängig zu machen.

GESAMT-ROUNDUP: Handelskrieg bedroht Wachstum - USA und China reden wieder

BRÜSSEL/PEKING/WASHINGTON - Die zunehmenden internationalen Spannungen vor allem zwischen den USA und China bedrohen aus Sicht der EU-Kommission immer stärker die Wirtschaft in Europa. Noch behaupteten sich die europäischen Volkswirtschaften, doch Handelskonflikte und politische Ungewissheit stellten sie auf die Probe, teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit. Washington und Peking starteten einen neuen Anlauf zur Lösung ihres Handelskriegs. Doch sie kommen nur langsam wieder an den Verhandlungstisch zurück.

USA: Rohölvorräte sinken stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Rohölbestände der USA sind in der vergangenen Woche deutlich stärker gesunken als erwartet. Die Vorräte gingen um 9,5 Millionen auf 459,0 Millionen Barrel zurück, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang um 2,9 Millionen Barrel gerechnet.

Trump droht Iran mit Verschärfung von Sanktionen

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einer Verschärfung der Sanktionen gedroht. Der Iran habe seit langem heimlich angereichert und gegen das Atomabkommen verstoßen, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. Die Sanktionen gegen Teheran würden in Kürze "erheblich" erweitert, fügte er hinzu.

Erdogan-Rede schürt Sorgen um Unabhängigkeit von türkischer Notenbank

ISTANBUL - Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat abermals Sorgen um die Unabhängigkeit der türkischen Zentralbank geschürt. Bei einem Gewerkschaftstreffen in Ankara rechtfertigte er am Mittwoch die Entlassung von Zentralbankchef Murat Cetinkaya vom Samstag. Er bestätigte Berichte, nach denen Cetinkaya für seine Zinspolitik gefeuert wurde. "Wir haben es für notwendig erachtet, unseren Freund, der sich hier in der Geldpolitik nicht an Anweisungen gehalten hat, auszutauschen." Von nun an werde die Zentralbank das Wirtschaftsprogramm der Regierung "viel stärker unterstützen".

ROUNDUP: Brüssel sieht Wachstum zunehmend durch globale Konflikte bedroht

BRÜSSEL - Die zunehmenden internationalen Spannungen bedrohen aus Sicht der EU-Kommission immer stärker das Wachstum in Europa. Handelspolitische Konflikte und politische Ungewissheit stellten die europäischen Volkswirtschaften auf die Probe, sagte EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis am Mittwoch in Brüssel.

Erdgasstreit im Mittelmeer: EU berät über Strafen gegen Türkei

ISTANBUL/BRÜSSEL - Vor der Ausweitung der türkischen Erdgassuche vor Zypern weist das Außenministerium in Ankara Vorwürfe aus der EU zurück, wonach die Bohrungen illegal seien. In einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme hieß es außerdem, dass die EU kein neutraler Vermittler in dem Streit sein könne, weil Zypern zur EU gehöre. Die Türkei steht auf dem Standpunkt, dass die Gewässer, in denen sie aktiv ist, zu ihrem sogenannten Festlandsockel gehören.

ROUNDUP 2/Nach Trump-Kritik: Britischer Botschafter in den USA legt Amt nieder

LONDON - Der britische Botschafter in den USA, Kim Darroch, hat nach heftigen persönlichen Attacken durch US-Präsident Donald Trump sein Amt niedergelegt. Das teilte das Außenministerium in London am Mittwoch mit. "Die derzeitige Situation macht es mir unmöglich, meine Rolle so auszufüllen, wie ich es gerne würde", schrieb Darroch in seinem Rücktrittsgesuch.

ROUNDUP/DIW: 1,3 Millionen Beschäftigte arbeiteten unter Mindestlohn

BERLIN - Rund 1,3 Millionen Beschäftigte haben im Jahr 2017 dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge weniger als den damals gültigen Mindestlohn verdient - obwohl sie auf diesen Anspruch gehabt hätten. "Nach wie vor bekommen in Deutschland viele Beschäftigte nicht den Stundenlohn, der ihnen zusteht", teilte DIW-Studienautor Markus Grabka, am Mittwoch in Berlin mit. Der Mindestlohn betrug im Jahr 2017 - aktuellere Daten lagen nicht vor - 8,84 Euro die Stunde. Inzwischen liegt er bei 9,19 Euro.

EU-Kommission: Globale Konflikte bedrohen zunehmend Wachstumsausblick

Großbritannien: Industrieproduktion legt deutlich zu

LONDON - In Großbritannien ist die Industrieproduktion im Mai vor allem dank der wieder angestiegenen Produktion von Autos deutlich gestiegen. Sie legte um 1,4 Prozent zum Vormonat zu, teilte das Statistikamt ONS am Mittwoch mit. Volkswirte hatten mit einem Plus von 1,5 Prozent gerechnet. Im April war die Produktion noch um 2,9 Prozent zurückgegangen. Ein vorheriger Wert wurde um 0,2 Prozent nach unten korrigiert.

Französische Industrie legt im Mai überraschend stark zu

PARIS - Die französische Industrie hat sich im Mai deutlich gestärkt gezeigt. Die Produktion habe um 2,1 Prozent im Monatsvergleich zugelegt, teilte das Statistikamt Insee am Mittwoch mit. Analysten hatten mit einem Zuwachs gerechnet, aber im Schnitt nur um 0,3 Prozent. Die Zahl für den Vormonat April wurde zudem um 0,1 Prozent auf 0,5 Prozent nach oben revidiert.

Merkel: Werden für EU-Kandidaten auf IWF-Chefposten kämpfen

BERLIN - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat auf den Anspruch Europas gepocht, auch künftig den Chefposten beim Internationalen Währungsfonds zu besetzen. Sie sei sich mit dem finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne einig gewesen, "dass es ein europäischer Anspruch ist, wieder den Präsidenten des IWF zu benennen", sagte Merkel am Mittwoch nach einem Treffen mit Rinne in Berlin. "Die Welt hat sich verändert, und deshalb werden wir dafür auch kämpfen müssen. Denn wir sind nicht alleine auf der Welt."

