Ursula von der Leyen will sich im Fall ihrer Wahl zur Präsidentin der EU-Kommission für einen Mindestlohn in jedem EU-Land einsetzen. Jemand, der Vollzeit arbeite, müsse davon seinen Lebensunterhalt bestreiten können, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Brüssel. "Deshalb werde ich für einen Mindestlohn in jedem Land kämpfen."

Damit griff sie eine Forderung unter anderem der Sozialdemokraten aus dem Europawahlkampf auf. CSU-Politiker Manfred Weber, der lange um die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker gekämpft hatte, hatte dies abgelehnt.

Von der Leyen war vorige Woche überraschend von den EU-Staats- und Regierungschefs für das Amt der EU-Kommissionspräsidentin nominiert worden. Das Europaparlament wird voraussichtlich in der kommenden Woche über die Personalie abstimmen.

Zudem stellte von der Leyen dem Parlament mehr Mitsprache bei der Gesetzesinitiative in Aussicht. Initiativberichte des Parlaments, denen mehr als die Hälfte der Abgeordneten zustimmen, sollten künftig vom Kollegium der Kommissare diskutiert werden. Daraus könnten dann auch neue Gesetzesvorschläge folgen. Das Parlament hat derzeit nicht das Recht, selbst neue Gesetzesvorschläge vorzulegen./wim/DP/jha

AXC0269 2019-07-10/17:26