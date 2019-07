Der Dax hat am Mittwoch an seinen jüngsten Abwärtstrend angeknüpft. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses hatten den deutschen Leitindex nur kurz ins Plus drehen lassen. Das Börsenbarometer schloss 0,51 Prozent tiefer bei 12 373,41 Punkten. Der MDax , der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, verlor 0,01 Prozent auf 25 821,19 Punkte.

Powell hatte die Tür für eine baldige Leitzinssenkung in den USA weit offen gelassen. "Die Unsicherheit um Handelskonflikte und Sorgen um die Weltwirtschaft lasteten zuletzt auf dem Ausblick für die US-Wirtschaft", sagte der Notenbanker. Die Aussagen bestätigen aber letztlich nur die Erwartungen an den Finanzmärkten, dass die Fed ihren Leitzins Ende Juli senken wird. Gerechnet wird wird weiterhin mit einer Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte. Ein größerer Schritt um 0,50 Punkte jedoch - auf den einige Anleger spekuliert hatten - würde laut dem Ökonom Bernd Weidensteiner von der Commerzbank zu sehr nach Panik aussehen. Demzufolge verflog am deutschen Aktienmarkt die erste Euphorie wieder recht bald./la

