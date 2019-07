An der Performance der Aves One-Aktie seit Jahresbeginn gibt es nichts zu meckern. Immerhin türmt sich das Kursplus auf mehr als 50 Prozent. Im Ranking aller 610 von boersengefluester.de betrachteten Aktien liegt der auf Güterwagen und Container fokussierte Bestandshalter damit zurzeit auf Platz 58 - bewegt sich also innerhalb der oberen zehn Prozentgruppe. Die positive […] The post Aktuell zu Ihren Aktien: Aves One, Cyan, DEAG Deutsche Entertainment appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...