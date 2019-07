Das Übereinkommen umfasst Produkte, Technologie und Fertigungsanlagen in Brasilien, Indien und Südafrika



Schenectady, New York (ots/PRNewswire) - SI Group 2018 wurde die SI Group von EcoVadis zum dritten Mal mit Silber für soziale unternehmerische Verantwortung ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe rangiert unter den oberen sieben Prozent von weltweit 45.000 Unternehmen. SI Group steht für The Substance Inside. Weitere Informationen finden Sie unter www.siigroup.com.



OTS: SI Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/102064 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_102064.rss2



Pressekontakt: Joseph Grande Tel: + 1.413.684.2463 joe@jgrandecommunications.com