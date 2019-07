Zürich (ots) - Overtourism, Verschmutzung von Luft und Ozeanen:

Die Kreuzfahrt-Branche steht in der Öffentlichkeit unter

Dauerbeschuss. Im Gespräch mit der «Handelszeitung» kontert Felix

Eichhorn, Chef der deutschen Aida Cruises, die Vorwürfe. Zum Thema

Overtourism in Hafenstädten sagt Eichhorn: «Die Kreuzfahrten sind nur

ein Teil des Problems. Das sich übrigens auf ganz wenige Häfen

beschränkt.»



Der Aida-Chef hat Verständnis dafür, dass in einzelnen Städten

über eine Kontingentierung von Cruise-Einfahrten beraten werde.

Allein damit könnten Overtourism-Probleme jedoch nicht gelöst werden:

«Wenn aber nun die Schiffsankünfte kontingentiert würden, dann

müssten das die Städte auch für andere Tourismusformen wie etwa Busse

oder privat organisierte Übernachtungen so machen.»



Dass die Cruise-Branche derart in der Kritik stehe, hat nach

Ansicht des Aida-Chefs auch mit der hohen Visibilität der Schiffe zu

tun: «Es ist einfacher, ein Bild eines grossen Schiffes mitten in

Venedig zu schiessen als eines von allen Flugzeugen, die täglich in

Barcelona starten und landen.»



Auf den 13 Aida-Schiffen waren letztes Jahr 1,1 Millionen Gäste

unterwegs. Der Schweizer Anteil sei dabei klein, sagt Eichhorn:

«Leider nur 1 Prozent.» Bei vielen internationalen Ferienformaten

sehe man, dass sich die Anteile der Schweizer Konsumenten ähnlich

entwickeln wie in den Nachbarländern. Eichhorns Erklärung für den

hiesigen Cruise-Nachfragestau: «Beim Thema Kreuzfahrten ist das

möglicherweise anders, weil die Schweiz, anders als viele europäische

Länder, keinen direkten Zugang zum Meer hat.» Jetzt will Aida-Chef

Eichhorn den Schweizer Anteil steigern: «Da liegt mehr drin.»



