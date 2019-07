Tagesausblick für 11.07.: Zinsfantasie treibt US-Markt auf Allzeithoch, DAX schwächer

Henry Philippson,

Die Aussicht auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed hat wichtige Indizes am US-Aktienmarkt am Mittwoch auf neue Rekordhochs getrieben. Sowohl der marktbreite S&P 500 als auch die technologielastigen Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite erreichten neue Allzeithochs. Angesichts des stärkeren Euros ließ sich der DAX aber nicht von der Euphorie anstecken und ging etwas schwächer aus dem Handel.

Unternehmen im Fokus

Der kriselnde Autozulieferer Leoni sucht den Befreiungsschlag mit einem Spartenverkauf. Die Nürnberger erwägen, das Geschäft mit Kabeln und Verbindungslösungen (WCS) in Gänze oder in Anteilen zu verkaufen bzw. an die Börse zu bringen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Außerdem wolle sich Leoni künftig auf das zuletzt defizitäre Bordnetzbereich (WSD) fokussieren, hieß es weiter. Das unter anderem dazu im Herbst 2018 aufgelegte Sparprogramm Value21 laufe wie geplant.

Wichtige Termine

Deutschland - Verbraucherpreise Juni (endgültig)

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA - Verbraucherpreise Juni

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.540/12.660 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.360/12.200/ 12.050 Punkte

Der DAX konnte sich am Nachmittag mit den zunächst deutlich anziehenden US-Börsen etwas von den vormittagsverlusten erholen, ein entscheidender Ausbruch auf der Oberseite gelang aber nicht.Unterhalb von 12.450 Punkten ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht kurzfristig südwärts Richtung 12.200 Punkte - potenziell deutlich tiefer. Erst oberhalb von 12.450 Punkten entspannt sich die prekäre Lage für die Bullen. Kaufsignale entstehen erst oberhalb von 12.550 Punkten. Unterhalb dieser Marke ist tendenziell eine technische Korrektur Richtung 12.200 Punkte einzuplanen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 17.04.2019 - 10.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.10.2014 - 10.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 4,34 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 6,98 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.07.2019; 17:52 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

