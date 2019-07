Mainz (ots) -



Die von Yellow Film & TV und Bavaria Fiction koproduzierte Serie "Arctic Circle" mit Maximilian Brückner, Clemens Schick, Iina Kuustonen und Pihla Viitala in den Hauptrollen wird im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein: Das ZDF hat sich die Ausstrahlungsrechte gesichert, die Sendetermine sind für das kommende Jahr geplant. Regie führte Hannu Salonen.



Simone Emmelius, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Spielfilm: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit 'Arctic Circle' nicht nur die erste deutsch-finnische, sondern auch eine ganz besondere Krimiserie für unser TV-Programm am Sonntagabend und die ZDFmediathek erwerben konnten: Nordic Noir trifft auf Wärme und Licht!"



Moritz Polter, Produzent Internationale Serien, Bavaria Fiction: "Die erste deutsch-finnische Koproduktion 'Arctic Circle' vereint großartige europäische Filmschaffende vor und hinter der Kamera. Vor der atemberaubend schönen Landschaft des Polarkreises beeindruckt 'Arctic Circle' sowohl durch die fesselnde Krimihandlung als auch visuell. Nordic Noir wird zu Nordic White."



"Arctic Circle" ist eine Eigenproduktion der finnischen Streaming-Plattform Elisa Viihde. Im Mittelpunkt der Serie steht die Verbreitung eines tödlichen Virus: Polizistin Nina Kautsalo (lina Kuustonen) findet eine Prostituierte halbtot auf. Als ein tödliches Virus in der Blutprobe der Frau entdeckt wird, nimmt die Kriminaluntersuchung eine überraschende Wendung. Um das Virus genauer zu erforschen, reist der deutsche Virologe Thomas Lorenz (Maximilian Brückner) nach Lappland - finanziert von Marcus Eiben (Clemens Schick), Multimillionär und Vorstandsvorsitzender eines Pharmakonzerns. Bald finden sich Nina und Thomas mitten in einer äußerst ungewöhnlichen strafrechtlichen Untersuchung wieder, und die Suche nach dem Mörder gerät zum Wettlauf gegen die Zeit.



Den Rahmen zur Krimihandlung bildet die eisige weite Landschaft Lapplands, deren Bewohner den Widrigkeiten der Natur durch menschliche Wärme und enge Familienbande trotzen.



"Arctic Circle" wurde von Milla Bruneau (Yellow Film & TV) und Moritz Polter (Bavaria Fiction) produziert. Lagardère Studios Distribution übernimmt den internationalen Vertrieb, bei Bavaria Fiction liegen die deutschsprachigen Rechte. Die Redaktion im ZDF haben Wolfgang Feindt und Silvia Lambri.



