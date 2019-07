Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TOKYO:2264), ein führendes japanisches Molkereiunternehmen, hat heute bekanntgegeben, dass sein proprietäres Probiotikum Morinaga Bifidobacterium Longum BB536 zum 50.Jubiläum die selbstbestätigte Zulassungsbezeichnung Generally Recognized as Safe (GRAS, "allgemein als sicher anerkannt") für Säuglingsanfangsnahrung erhalten hat.

Bifidobacterium Longum BB536, ein klinisch erprobter multifunktionaler probiotischer Bakterienstamm, der 1969 aus dem Darm eines gesunden Stillbabys gewonnen wurde, feiert 2019 dass 50.Jubiläum seiner Entdeckung.

Der probiotische Bakterienstamm Bifidobacterium Longum BB536 hatte zuvor die offizielle Bestätigung von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) erhalten und wurde für die Verwendung in verschiedenen Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln zugelassen (GRAS Notice No. GRN 000268). Mit diesem neuesten selbstbestätigten GRAS-Status weitet Morinaga Milk jetzt die Möglichkeiten seines probiotischen Vorzeige-Bakterienstamms BB536 auf ein neues Gebiet aus: die spezielle Verwendung in Säuglingsanfangsnahrung.

Nach einer umfassenden kritischen Evaluation der Sicherheit von B. Longum BB536 wurde der Bakterienstamm als "Generally Recognized As Safe" (GRAS, "allgemein sicher") für die Verwendung als probiotischer Inhaltsstoff in Säuglingsanfangsnahrung anerkannt. Die Evaluierung wurde von einem unabhängigen Gremium aus qualifizierten wissenschaftlichen Experten durchgeführt, das von Claire Kruger, Ph.D., D.A.B.T., der Präsidentin des in Rockville, Maryland, ansässigen Unternehmens Spherix Consulting, beraten wurde. So konnte sichergestellt werden, dass BB536 die strengsten Sicherheitsnormen und gesetzlichen Auflagen erfüllt. Das Unternehmen hat die Einreichung einer GRAS Notification für BB536 bei der FDA angekündigt.

"Dieser unglaubliche Erfolg bezeugt einmal mehr unsere Verpflichtung, unsere Bestrebungen für die Erhöhung der Qualität unseres probiotischen Vorzeige-Bakterienstamms fortzusetzen. Diese Qualität gründet auf Sicherheit und Zuverlässigkeit", sagte Ko Shiino, General Manager des Sales and Marketing Department in der International Division von Morinaga Milk. "Der neue GRAS-Status bedeutet zudem einen Meilenstein für unsere Bemühungen, die bei unserem proprietären probiotischen Bakterienstamm angewendete wissenschaftliche Strenge aufrechtzuerhalten. Wir sind hocherfreut, dass BB536 das strenge Verfahren für die Erhaltung des neuen GRAS-Status für Säuglingsnahrung durchlaufen konnte", sagte er weiter. Außerdem ist es sehr spannend, die potentiellen Implikationen dieses neuen Status direkt miterleben zu können.

Erster unter vielen: Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Beurteilung spezifischer Bakterienstämme

Morinaga Milk ist außerdem stolz auf die Verzeichnung eines bedeutenden Meilensteins: die Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Beurteilung zur klinischen Wirksamkeit und Sicherheit seines probiotischen Vorzeige-Bakterienstamms BB536. Im Zusammenhang mit dem 50.Jubiläum der Entdeckung von BB536 liefert die Veröffentlichung der Beurteilung (Wong et al. 2019) im Journal of Functional Foods einen umfassenden Überblick zu der enormen Menge an wissenschaftlichen Daten, die über die gesundheitlichen Vorteile, die Sicherheit und die Wirkmechanismen von BB536 als multifunktionales menschliches Probiotikum vorliegen.

"Es ist uns eine enorme Ehre, dass sich BB536 von den vielen nicht dokumentierten Bakterienstämmen abhebt, die vordergründig als Probiotika vermarktet werden. Diese wissenschaftliche Beurteilung kann als grundlegender Rahmen für ein besseres Verständnis der klinischen Wirksamkeit von BB536 sowie der Art seiner positiven Wirkungen dienen", sagte Dr. Xiao, General Manager des Next Generation Science Institute von Morinaga Milk. "Wir sind überzeugt, dass die Veröffentlichung dieser wissenschaftlichen Beurteilung sowohl für Fachleute im Gesundheitswesen als auch für die Öffentlichkeit zuverlässigere gesundheitsbezogenen Angaben liefern kann. Diese erhalten damit für die Auswahl von Probiotika jeweils eine fundiertere Basis", bemerkte er.

BB536 feiert 50 Jahre Förderung der Gesundheit

BB536 ist ein klinisch wirksamer, etablierter multifunktionaler probiotischer Bakterienstamm, dessen Nutzung bei der Linderung von Magen-Darm-, immunologischen, und Infektionskrankheiten beim Menschen eine lange Geschichte hat. Seit einem halben Jahrhundert ist BB536 der überlegene probiotische Stamm von Human-Residential Bifidobacteria (HRB, menschliche Bifidobakterien), mit dem Menschen von Grund auf optimale Gesundheit erreichen können. Die Einnahme von BB536 kann eine kontinuierlich positive Wirkung bei der Verbesserung von Magen-Darm-Problemen, der Erhaltung einer gesunden Mikroflora im Darm, der Regulierung der Immunreaktion, der Hemmung allergischer Reaktionen sowie beim Schutz vor mikrobiellen Infektionen mit sich bringen. Es ist erwiesen, dass BB536 gemeinsam mit der Darmflora für eine fein abgestimmte Darm- und Immunbalance sorgt.

BB536 wurde in verschiedenen Produkten als funktioneller Lebensmittelinhaltsstoff eingesetzt, darunter Milchgetränke, Joghurt, Säuglingsanfangsnahrung und Nahrungsergänzungsmittel. Es wird seit mehr als 40 Jahren in über 30 Ländern vermarktet. "BB536 gilt tatsächlich als eines der am besten beschriebenen Probiotika und hat aufgrund seiner äußerst positiven Wirkung bei der Behandlung und Förderung der menschlichen Gesundheit ohne Nebenwirkungen an Bedeutung gewonnen", fügt das Unternehmen hinzu.

Dahinter stehen Sicherheit, Wirksamkeit und die konkrete Verwendung beim Menschen

"Zusammen mit einer außergewöhnlich langen Geschichte des sicheren Gebrauchs beim Menschen wie in der Beurteilung dargestellt ist die Sicherheit und Wirksamkeit von BB536 weiterhin zweifellos durch solide wissenschaftliche Erkenntnisse erwiesen. Daher hat es die selbstbestätigte GRAS-Zulassung bekommen", sagte Dr. Abe, Corporate Officer und General Manager des Food Ingredients Technology Institute von Morinaga Milk.

In den letzten Jahren sind Probiotika in Säuglingsnahrung immer beliebter geworden, da das Bewusstsein für die Bedeutung der Stimulierung nützlicher Bakterien vom Beginn des Lebens an für die Prävention verschiedener gesundheitsbezogener Komplikationen ständig wächst. Nachdem sich die Verwendung probiotischer Produkte verbreitet und deren Vielfalt sich erweitert hat, war es jedoch aufgrund der Unterschiede bei Wirkmechanismen, Sicherheitsprofilen, Ursprung und Wirksamkeit verschiedener Bakterienstämme immer schwierig, das geeignete Probiotikum auszuwählen. Es sind Fragen und Bedenken bezüglich der Sicherheit und klinischen Wirksamkeit der Gabe von Probiotika aufgekommen insbesondere wenn das Produkt Säuglingen gegeben werden soll.

"Die Bestätigung dieses bedeutenden selbstbestätigten GRAS-Status unterstreicht, dass die wissenschaftlichen Hintergründe des probiotischen Bakterienstamms BB536 eine hinreichende Basis für die Gewährleistung seiner Sicherheit in Säuglingsanfangsnahrung darstellen. Die ermöglicht es uns sehr gut, die für unsere Kunden verfügbaren Anwendungsoptionen zu diversifizieren", sagte er weiter.

Über Morinaga

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. ist eines der führenden japanischen Molkereiunternehmen und kann auf eine ein ganzes Jahrhundert währende Geschichte zurückblicken, während der das Unternehmen die ernährungsphysiologischen Eigenschaften von Milchprodukten und ihren funktionellen Inhaltsstoffen genutzt hat. Morinaga Milk zeichnet sich durch seine innovativen Technologien aus und bietet Kunden auf der ganzen Welt verschiedene Molkereiprodukte und andere gesunde Inhaltsstoffe für Functional Food an. Seit den 1960er Jahren engagiert sich Morinaga Milk in der Forschung zur Sicherheit, zum funktionellen Gesundheitsnutzen und zu den Wirkmechanismen probiotischer Bifidobakterien, um ein besseres Verständnis von deren Funktion bei der Erhaltung der menschlichen Gesundheit zu erhalten. Weitere Informationen über die Bifidobakterien von Morinaga finden Sie unter http://bb536.jp/english/index.html.

