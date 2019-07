Der DAX präsentiert sich in dieser Woche bislang in einer schwachen Verfassung. Bis Mittwochmittag stehen Verluste von über 200 Punkten bzw. gut 1,6 Prozent zu Buche. Dies hat auch Auswirkungen auf die im Index enthaltenen Einzeltitel. Die Wirecard-Aktie orientiert sich seit Wochenbeginn ebenfalls gen Süden, hier betragen die Verluste zur Wochenmitte fast 2 Prozent. Seit Anfang Juni verläuft der Kurs in einer engen Seitwärtsrange, die auf der Unterseite bis 145,80 Euro und auf der Oberseite bis ... (Alexander Hirschler)

