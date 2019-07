Was bedeutet Vorruhestand für Sie? Verlässt er die Belegschaft mit 60? 50? Irgendwann in deinen 40ern? Egal, welcher Lebensabschnitt ideal klingt, ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Sie sich zurückziehen können, wann immer Sie wollen, auch wenn das bedeutet, dass Sie Ihren Kollegen weit voraus sind. Man muss nur dem richtigen Weg folgen, um dorthin zu gelangen. 1. Engagement für das Ziel Viele der Menschen, die es schaffen, vorzeitig in Rente zu gehen, treffen die Entscheidung nicht nach Lust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...