Warren Buffett ist dafür bekannt bei guten Unternehmen zu warten, bis der Markt sie ihm für einen sehr niedrigen Preis anbietet. Bei Teva Pharmaceutical (WKN:883035) ist dies aktuell wieder der Fall. Gründe für den Absturz Das letzte Geschäftsjahr war für Teva sehr negativ. Ein großer Verlust in Höhe von 16,4 Mrd. USD drückte den Aktienkurs von über 60 auf etwa 11 Euro. In den USA stehen die Produkte derzeit unter größerem Preisdruck. Dies liegt an einer Umstrukturierung bei den Käufergruppen, strengeren ...

