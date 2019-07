Proteintech, die Orientierungsgröße bei Antikörpern und Proteinen, begrüßt Dr. Frank Schestag als kaufmännischen Leiter. Er wird die Leitung des Vertriebs- und Marketingteams übernehmen und die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausbauen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190710005850/de/

Dr. Frank Schestag, Proteintech Commercial Director (Photo: Business Wire)

Dr. Schestag kommt mit 18 Jahren Erfahrung beim Vertrieb und Management von wissenschaftlichen Reagenzien und Geräten zu Proteintech. Er war Verkaufsleiter bei Fisher Scientific und wurde dann zum geschäftsführenden Verkaufsleiter der Life Science Solution Group (Life Technologies) befördert, er leitete Teams mit über 50 Vertriebsspezialisten in Mitteleuropa und generierte einen Umsatz von über 200 Millionen Dollar. Im Laufe seiner Karriere hat sich Dr. Schestag durch den Aufbau von Teams ausgezeichnet, sei es beim technischen Support, im Vertrieb, in der Logistik oder im Rechnungswesen. Neben der hohen Leistung haben seine Standorte stets die höchste Zufriedenheit und das höchste Engagement der Mitarbeiter erzielt.

"Europa war schon immer an der Spitze der Wissenschaft. Franks Führungserfahrung wird es uns ermöglichen, die wissenschaftliche Gemeinschaft Europas sowie die pharmazeutische und biomedizinische Gemeinschaft besser zu unterstützen", so Proteintech CEO Jason Li.

"Ich freue mich sehr, Mitglied der Proteintech Group zu werden. Für mich ist es perfekt, Proteintech mit der Erfahrung zu unterstützen, die ich in den letzten 20 Jahren in Wissenschaft, Vertrieb, Betrieb und auf dem europäischen Markt gesammelt habe", sagt der neue kaufmännische Leiter von Proteintech Dr. Frank Schestag, "ich glaube, dass uns mehr Erfolge bevorstehen, als wir bisher schon gesehen haben".

Dr. Schestag promovierte in Biochemie an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Danach begann er seine Karriere bei Fermentas, einem Hersteller von Molekularbiologieprodukten. Er war verantwortlich für den Aufbau des Geschäfts in den Bereichen technischer Support, Kundenservice und kaufmännische Organisation. Als Verkaufsleiter für Europa war er für den Aufbau und die Leitung eines Direktvertriebsteams verantwortlich, das in 15 verschiedenen europäischen Ländern tätig ist. Das Wachstum von Fermentas beschleunigte sich größtenteils dank der Führung von Dr. Schestag und das Unternehmen wurde von Thermo Fisher übernommen, wo er zum Geschäftsführer und Standortleiter wechselte. Durch diese Erfahrungen hat sich Dr. Schestag ein umfassendes Wissen über den deutschen Markt und die Möglichkeiten, dort Wachstum zu erzielen, angeeignet.

Über die Proteintech Group

Proteintech ist ein Antikörperhersteller, der direkt an Wissenschaftler verkauft und nur seine eigenen Produkte verkauft, um das höchste Qualitätskontrollniveau aufrechtzuerhalten, was zu überlegener Reproduzierbarkeit und Chargenkonsistenz führt. Mit über 2/3 des menschlichen Genoms verfügen wir über einen Katalog von über 12.000 Antikörpern gegen 12.000 Zielvorgaben, die fast alle Forschungsgebiete abdecken. Mit der Übernahme von Humanzyme bietet Proteintech nun die Humankine-Produktlinie tierfreier, humanzellexprimierter Proteine an. Um Zehntausende von Publikationen und internen Validierungsbildern in WB-, IHC-, IF-, FC-, IP-, CHIP- und KD/KO-SiRNA-Experimenten mit unseren Antikörpern zu sehen und mehr über Proteintech und seine Mission zu erfahren, Produkte direkt von seiner Bank auf die Forscherbank zu übertragen, besuchen Sie bitte www.ptglab.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190710005850/de/

Contacts:

Proteintech Group, Inc.

Katie Bellows

Katie@ptglab.com