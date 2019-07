- Punch, Short de Punch, wird exklusiv von der Intertabak AG am 12. Juli in der Schweiz präsentiert werden



Die historische Marke Habanos, die im 19. Jahrhundert ins Leben gerufen wurde, führt erstmals in ihrem Portfolio das Ringmaß 50 ein, dass das dickste der Marke darstellt.



Havanna (ots/PRNewswire) - Habanos S.A. wird durch seinen exklusiven Vertriebspartner für die Schweiz, die Intertabak AG, die Weltpremiere der neuen Vitola der Marke Punch, Short de Punch (Ringmaß 50 x 120 mm Länge) präsentieren. Mit dieser Einführung integriert Punch erstmals das Ringmaß 50 in sein Portfolio und erweitert somit das Vitolario der Marke.



Short de Punch wird in einer SBN-Schachtel (SBN = Semi Boîte Nature) mit 10 Habanos, die "Totalmente a Mano con Tripa Larga" - vollständig per Hand mit langem Filter - gefertigt werden, präsentiert, nachdem eine sorgfältige Auswahl von Deckblatt, Füllung und Binde-Blättern aus der Region Vuelta Abajo* in Kuba, die als eine der besten der Welt gilt, vorausgegangen ist.



Die Präsentation derPunch, Short de Punch findet am 12. Juli im Hotel Storchen in Zürich, Schweiz, statt. An der Veranstaltung werden etwa 250 Gäste teilnehmen, denen das Privileg zuteil wird, diese neue Punch-Vitola mit einem dicken Ringmaß und einer rascheren Rauchentwicklung, aber mit dem charakteristischen Aroma der Marke, kennenzulernen und zu genießen.



Short de Punch ist ein neuer Trend im Bereich der Vitola mit einzigartigen Dimensionen innerhalb der Marke. Punch als Marke ist bereits bei Regionalausgaben für verschiedene Märkte verwendet worden und wurde durch Habanos-Freunde und -Fans begeistert aufgenommen. Diese Vitola mit dem Ringmaß 50 x 120 mm Länge bietet eine neue Option für alle, die eine Habanos mit dickem Ringmaß bevorzugen. Dies ist das erste Ringmaß 50, das in die Marke aufgenommen wird.



Allerdings wurde die Marke Punch bereits im 19. Jahrhundert ins Leben gerufen und ist eine der ältesten Habanos-Marken. Sie wurde von Don Manuel Lopez de Juan Valle in der Absicht, sie auf dem englischen Markt einzuführen, kreiert. Aus diesem Grund verdankt die Marke ihren Namen einer humoristischen Publikation, die zu diesem Zeitpunkt in England im Trend lag.



Die Intertabak AG wurde 1995 gegründet und hat ihren Sitz in Pratteln, Schweiz. Sie ist der exklusive Vertriebspartner für Habanos, S.A. für die Schweiz und Liechtenstein. Sie verfügt über 3 Casa del Habano, 20 Habanos-Spezialgeschäfte, 70 Habanos-Verkaufsstellen und 12 Habanos-Lounge- und Terrace-Verkaufsstellen, insgesamt also 335 spezialisierte Verkaufsstellen.



Die Corporación Habanos, S.A. ist ein weltweit führendes Unternehmen für die Vermarktung von erstklassigen Zigarren in Kuba und im Rest der Welt. Sie verfügt über ein exklusives Vertriebsnetz auf allen fünf Kontinenten und in über 150 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf www.habanos.com



Habanos, S.A. vermarktet 27 Premium-Marken, die Totalemente a Mano (vollständig handgefertigt) hergestellt und durch die Herkunftsbezeichnung Protected Appellations of Origin (A.O.P.) geschützt sind. Die Marken umfassen unter anderem Cohiba, Monte Cristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey und H. Upmann.



