Coop setzt ihre Offensive gegen Plastik weiter fort. Ab sofort sind bei Coop echte und sinnvolle Alternativen zu Plastikgeschirr nicht mehr nur in einzelnen, sondern in allen 900 Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz erhältlich. Damit haben Coop-Kundinnen und -Kunden nun überall die Möglichkeit, auf plastikfreie Alternativen aus nachhaltigen Materialien umzusteigen....

Den vollständigen Artikel lesen ...