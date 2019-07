"Die Zeit" zu Bundeswehreinsatz/IS:

"Einen Bundeswehreinsatz gegen die Überbleibsel des "Islamischen Staates" in Syrien rundheraus und ohne Diskussion abzulehnen steht im Widerspruch zur bisherigen deutschen Politik - und zu den deutschen Interessen in Nahost. Die zwei dringlichsten Aufgaben in der Region lauten: die letzten Flämmchen des IS erfolgreich auszutreten und einen neuen Krieg gegen den Iran zu verhindern. Beide Ziele müssten in Berlin selbstbewusster vertreten werden. Stattdessen winkt die Bundesregierung bei der Anti IS-Mission voreilig ab, während sie beim Iran-Konflikt zu zaghaft auftritt. Die Lage ist ambivalent und vertrackt: Gegen den IS verdienen die USA nämlich Unterstützung, beim Atomkonflikt mit dem Iran hingegen muss Deutschland entschieden gegen Washington arbeiten."/DP/jha

