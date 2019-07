Nach den Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell sind Anleger in Asien optimistisch. Die lockere US-Geldpolitik verspricht eine Unterstützung der Finanzmärkte.

Die Aussage von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Kongress hat am Donnerstag in Asien zu einer Entkopplung von Aktien- und Devisenmarkt geführt. Der Dollar verlor gegenüber dem japanischen Yen im Vormittagshandel 0,9 Prozent und rutschte unter 108 US-Dollar. Denn bei einer Zinssenkung der US-Fed würde der Unterschied zwischen den japanischen und amerikanischen Zinsen sinken.

Der US-Notenbankchef hatte am Mittwoch vor dem US-Kongress erklärt, die Fed stehe bereit, "angemessen zu handeln", um nachhaltiges Wachstum zu sichern. Anleger deuteten dies als klares Signal für eine Senkung im Juli. An den Märkten gilt eine Zinssenkung um einen Viertel Prozentpunkt am 31. Juli praktisch als ausgemachte Sache.

Doch während gewöhnlich ein deutlich stärkerer Yen Japans Aktienpreise senkt, stieg der Nikkei-225-Index der Tokioter Börse dieses Mal bis zur Mittagspause um 0,4 Prozent auf 21.620 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent auf 1578 Zähler. Im Rest Asiens reagierten die Anleger noch positiver auf Powells auftritt. Denn ...

