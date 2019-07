Nach der Berg- und Talfahrt des Dax am Mittwoch bleibt es auch am Donnerstag spannend. Im Blickpunkt stehen Volkswagen, Fielmann - und der Ölmarkt.

Der Abwärtstrend am deutschen Aktienmarkt ging am Mittwoch weiter. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der die Tür für eine baldige Leitzinssenkung weit geöffnet hielt, hatte den Dax nur kurz ins Plus drehen lassen. Der deutsche Leitindex schloss am Ende des Handelstages 0,5 Prozent tiefer bei 12.373 Punkten. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der deutsche Leitindex am Donnerstagmorgen wieder gut 22 Zähler über der Marke von 12.400 Punkten.

Die Geldpolitik der US-Notenbank Fed und der Zustand der US-Konjunktur werden auch am heutigen Donnerstag Anleger in Deutschland beschäftigen. Am Nachmittag gibt es aktuelle Zahlen zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise im Juni. Im Mai lag die US-Teuerungsrate bei 1,8 Prozent - leicht niedriger, als Analysten erwartet hatten. Zudem dürften sich die Aktionäre mit den Gewinnwarnungen der Anlagenbauer Krones und Aumann beschäftigen.

Neben der Geldpolitik und zahlreichen Firmenterminen, etwa von Volkswagen, Fielmann, oder Axel Springer, steht am Donnerstag der Ölmarkt im Blickpunkt der Anleger. Neben neuen Prognosen zu Angebot und Nachfrage werden Anleger die Reaktionen auf einen erneuten Zwischenfall in der Straße von Hormus - einer der wichtigsten Seehandelswege für Erdöl - verfolgen. Iranische Militärkräfte haben US-Medienberichten zufolge versucht, im Persischen Golf einen britischen Öltanker zu kapern. Ein britisches Begleitschiff sei jedoch eingeschritten und habe die iranischen Boote zurückgedrängt. Eine offizielle Bestätigung dazu gab es zunächst nicht - ebenso wenig wie Stellungnahmen aus Großbritannien oder dem Iran.

1 - Vorgabe aus den USA

US-Notenbankchef Jerome Powell hat die Zinshoffnungen an den New Yorker Börsen wieder angefacht. Anleger deuteten seine Aussagen im Rahmen seiner halbjährlichen Anhörung vor dem US-Kongress am Mittwoch als klares Signal für eine Senkung der Leitzinsen bei der nächsten Sitzung der Notenbank Ende Juli. Powell erklärte, die Fed stehe bereit, "angemessen zu handeln", um nachhaltiges Wachstum zu sichern. An den Märkten gilt eine Zinssenkung um einen Viertel Prozentpunkt am 31. Juli praktisch als ausgemachte Sache. Auf ihrer jüngsten Sitzung diskutierte die US-Notenbank zudem das Für und Wider einer baldigen Zinssenkung. Niedrigere Zinsen sollten die Folgen des anhaltenden Zollkonflikts abfedern und die gedämpfte Inflation festigen, wie mehrere Währungshüter laut dem Protokoll der Juni-Sitzung vorschlugen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent höher auf 26.860 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 2993 Zähler, nachdem das Marktbarometer im Handelsverlauf kurzzeitig über die 3000er-Punkte-Marke geklettert war. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,7 Prozent auf 8202 Punkte.

2 - Handel in Asien

