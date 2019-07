Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EU-KOMMISSION - Ursula von der Leyen hat bei mehreren Fraktionen des Europäischen Parlaments in Brüssel für sich geworben. Die nominierte Kandidatin für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten stellte sich am Mittwoch den Fragen von Abgeordneten und skizzierte ihre politischen Ziele. Die CDU-Politikerin sicherte zu, sich für eine Reform des Spitzenkandidaten-Verfahrens einzusetzen. Sie plädierte außerdem für eine klimaneutrale Wirtschaft bis zum Jahr 2050. Eine Verminderung der Treibhausgase um 50 Prozent bis 2030 sei möglich, sagte von der Leyen. Sie sprach sich zudem für eine "Armee der Europäer" aus und will sich dafür einsetzen, dass jedes EU-Land einen Mindestlohn einführt. Das Europäische Parlament soll nach den Vorstellungen von der Leyens stärker in das Gesetzgebungsverfahren eingebunden werden. So will sie Gesetzesideen, die im Parlament eine absolute Mehrheit erhalten, dem Kommissarskollegium vorlegen. (SZ S. 3/Welt S. 1)

EU-KOMMISSION - Der neue sozialdemokratische Ministerpräsident Finnlands, Antti Rinne, verteidigt die Wahl Ursula von der Leyens zur EU-Kommissionspräsidentin. Er habe sich zwar auch den Niederländer Frans Timmermans gewünscht, doch "es war unmöglich, ihn durchzubekommen. Da brauchten wir einen Kompromiss", sagte Rinne dem Handelsblatt. Zugleich betonte der amtierende EU-Ratspräsident Rinne, dass er verstehe, "dass die SPD enttäuscht ist" und von der Leyen nicht wählen wolle. Er sei auch "nicht glücklich", dass nicht einer der Spitzenkandidaten bei der Europawahl neuer EU-Kommissionspräsident werde. Finnland habe aber auf den Kompromiss von der Leyen gesetzt, da das Land in diesem Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft inne habe und eine stabile EU brauche. Der Frage nach der Qualifikation und der inhaltlichen Fähigkeit der CDU-Politikern wich Rinne aus: "Sie hat nun die Möglichkeit zu zeigen, wie gut sie ist auf dieser Position." (Handelsblatt S. 11)

MIGRATION - Luxemburgs Außenminister Asselborn fordert die Europäische Union auf, die Regierung in Libyen zu einem anderen Umgang mit Migranten zu drängen, die zuvor auf dem Mittelmeer gerettet wurden. "Die Europäische Union muss dringend auf die international anerkannte Regierung in Libyen einwirken, damit die libysche Küstenwache die geretteten Migranten nicht mehr wie bisher in Militärlager - die leicht Ziel von kriegerischen Angriffen werden können - sondern in die Einrichtungen des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) bringt", sagte Asselborn, der in seinem Land auch für Migrationspolitik zuständig ist, der Welt. (Die Welt)

RÜSTUNGSEXPORTE - Die Bundesregierung hat im ersten Halbjahr 2019 Rüstungsexporten im Wert von 5,3 Milliarden Euro eine Ausfuhrgenehmigung erteilt. Das waren mehr als im Gesamtjahr 2018, als insgesamt 4,8 Milliarden Euro an Exporten grünes Licht erteilt wurde. Allerdings gingen erheblich mehr Rüstungsgüter als in den Vorjahren an Bündnispartner. Dies geht aus einer Aufstellung des Bundeswirtschaftsministeriums hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. So gingen in den ersten sechs Monaten 40 Prozent der Rüstungsgüter im Wert von 2,1 Milliarden Euro an so genannte "Drittstaaten", die nicht als Bündnispartner Deutschlands gelten. 60 Prozent aller Waffenexporte, rund 3,2 Milliarden Euro, wurden an Länder geliefert, die der EU oder der Nato angehören oder einem Nato-Land gleichgestellt sind. Ihr Anteil ist damit deutlich gestiegen. Im Jahr 2018 waren es 47,2 Prozent gewesen, im Jahr 201 7 lediglich 39,2 Prozent. (Handelsblatt S. 9)

PKW-MAUT - Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gerät nach dem Scheitern der Pkw-Maut stärker unter Druck. Eine seiner Behörden soll bereits vor dem EuGH-Urteil zum CSU-Prestigeprojekt 100 Mercedes-Kontrollfahrzeuge für mehrere Millionen Euro bestellt haben. Sie würden bereits produziert, sagte der FDP-Verkehrsexperte Christian Jung. Das Ministerium bestätigte die Bestellung. Es will die Fahrzeuge anderweitig verwenden. (SZ S. 5)

SCHULDENSCHNITT - Eine Berechnung der Bertelsmann Stiftung zeigt: Von einer Übernahme der kommunalen Schulden durch den Bund würden vor allem Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz stark profitieren. Bundesinnenminister Horst Seehofer dämpfte bereits die Erwartungen, der Bund könne die Altschulden von Kommunen übernehmen. (Handelsblatt S. 8/FAZ S. 15)

BA - Seit zwei Jahren amtiert Valerie Holsboer nun als erste Frau im dreiköpfigen Vorstand der Bundesagentur für Arbeit (BA), die Millionen Deutschen effizient Jobs vermitteln soll. Es sieht jedoch so aus, als ob diesmal der Angriff auf ihren Posten zu ihren Ungunsten ausgeht. Die Arbeitgeber im Verwaltungsrat, angeführt von Peter Clever, wollen sie diesen Freitag vorzeitig abwählen lassen. Ist das Mobbing? Oder macht Holsboer einen der wichtigsten Behördenjobs der Republik einfach schlecht? Keiner der Beteiligten äußert sich öffentlich. Interne Dokumente zeigen jedoch, wie brachial es im Krokodilbecken der BA zugeht. (SZ S. 15/FAZ S. 20)

MENSCHENRECHTE - Die Bundesregierung macht beim Thema Menschenrechte Ernst: Die deutsche Wirtschaft muss Berlin detailliert Auskunft darüber geben, was die Firmen unternehmen, um die Einhaltung der Menschenrechte bei Tochtergesellschaften und Zulieferern im Ausland zu gewährleisten. Dazu erhalten im August 1.800 deutsche Unternehmen ein Schreiben von Ernst and Young (EY), der von der Regierung mit der Umsetzung des Monitorings beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Von den Antworten macht die Große Koalition abhängig, ob sie eine Pflicht, auch bei ausländischen Lieferanten für Menschenrechte einzutreten, künftig gesetzlich festschreiben wird. Bisher gelten nur freiwillige Selbstverpflichtungen von Unternehmen, etwa im Textilbündnis zwischen Industrie und dem Entwicklungsministerium. "Der Koalitionsvertrag ist da ganz klar: Wenn die freiwillige Selbstverpflichtung nicht ausreicht, wird die Bundesregierung gesetzgeberisch tätig", sagt Entwicklungsminister Gerd Müller (CDU). (Handelsblatt S. 4)

