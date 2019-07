Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien folgen am Donnerstag den positiven Vorgaben der Wall Street. Dort wie hier sorgt die zurückgekehrte Zinssenkungsfantasie für Kauflaune, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell die Tür für eine Zinssenkung am 31. Juli weit geöffnet hat.

Bei seiner halbjährlichen Anhörung vor dem US-Kongress hatte Powell diverse Risiken für die US-Konjunktur betont und zudem überraschend klar gesagt, dass die Kerninflation wohl noch länger unter dem avisierten Zielwert von 2 Prozent zu bleiben scheine. In die gleiche Kerbe schlägt das am Vorabend nach dem Powell-Auftritt veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung.

Am Zinsterminmarkt liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung wieder bei 100 Prozent, nachdem sie kurzzeitig minimal darunter gelegen hatte nach zuletzt starken US-Arbeitsmarktdaten. Zugleich ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass am 31. Juli sogar ein großer Zinsschritt um 50 Basispunkte erfolgen könnte.

Dollar fällt weiter

Der Dollar ist angesichts dieser Entwicklung auf breiter Front am Tag danach weiter auf dem Weg nach unten. Er wird unter anderem mit 107,95 Yen bezahlt, verglichen mit 108,90 zur gleichen Vortageszeit. Das bremst zwar etwas den Kursanstieg in Tokio, dennoch legt der Nikkei-225 um 0,4 Prozent zu auf 21.622 Punkte. In Sydney und in Schanghai steigen die Indizes in ähnlicher Größenordnung, kräftiger nach oben geht es in Hongkong und Seoul mit jeweils gut 1 Prozent.

Die Ölpreise setzen ihre Aufwärtsbewegung fort, die nach den Powell-Äußerungen eingesetzt hatte. Brentöl legt in Asien um weitere 0,3 Prozent zu auf 67,21 Dollar. Während die Sorgen über die globale Konjunkturentwicklung eher bremsend wirken, macht der schwächere Dollar Öl für Käufer aus dem Nichtdollarraum billiger. Außerdem sorgen zuletzt gesunkene US-Lagervorräte, sturmverursachte Störungen der Ölförderung im Golf von Mexiko und die Spannungen der USA mit dem Iran für Auftrieb.

Ähnlich sieht es beim Gold aus. Auch dort steigt der Preis weiter. Die Feinunze kostet 1.424 Dollar, 5 mehr als im späten US-Geschäft. Die Aussicht auf niedrigere Zinsen macht das Edelmetall, das keine Zinsen abwirft, als Anlage interessanter, ebenso der nachgebende Dollar.

Ölaktien stiegen mit den Ölpreisen

Gesucht sind an den Aktienmärkten der Region unter anderem Öl- und Rohstoffaktien. In Hongkong gewinnen CNOOC 2,6, in Tokio Inpex 1,9 und in Sydney Santos 1,8 Prozent. Die Aktie des Goldschürfers Newcrest legt um 1,9 Prozent zu, die Rohstoffschwergewichte Rio Tinto und BHP gewinnen bis zu 0,7 Prozent.

In Seoul legen SK Hynix um rund 3 Prozent weiter zu. Marktteilnehmer begründen dies zum einen mit der Aussicht auf eine wieder anziehende Nachfrage nach Speicherchips und zum anderen mit der nur geringen Wahrscheinlichkeit, dass Japan seine jüngst eingeführten Exportbeschränkungen für den Halbleitersektor verlängern wird. Samsung Electronics verteuern sich um rund 1 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.718,50 +0,43% n.def. 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.636,26 +0,48% +8,10% 08:00 Kospi (Seoul) 2.082,92 +1,17% +2,05% 08:00 Schanghai-Comp. 2.924,85 +0,33% +17,28% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.539,74 +1,19% +8,79% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.362,63 +0,66% +8,50% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.676,78 -0,13% -0,69% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:28 % YTD EUR/USD 1,1277 +0,2% 1,1254 1,1215 -1,6% EUR/JPY 121,70 -0,3% 122,01 122,18 -3,2% EUR/GBP 0,8997 -0,0% 0,9000 0,9004 n.def. GBP/USD 1,2534 +0,2% 1,2505 1,2456 -1,6% USD/JPY 107,92 -0,4% 108,41 108,94 -1,6% USD/KRW 1171,54 -0,4% 1175,66 1181,44 +5,1% USD/CNY 6,8639 -0,1% 6,8729 6,8853 -0,2% USD/CNH 6,8649 -0,1% 6,8730 6,8900 n.def. USD/HKD 7,8162 -0,0% 7,8183 7,8131 n.def. AUD/USD 0,6977 +0,2% 0,6962 0,6920 n.def. NZD/USD 0,6668 +0,3% 0,6649 0,6602 -0,7% Bitcoin BTC/USD 11.333,25 -5,0% 11.928,25 12.872,75 n.def. ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,76 60,43 +0,4% 0,25 n.def. Brent/ICE 67,20 67,01 +0,3% 0,19 +21,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.424,70 1.418,90 +0,4% +5,80 +11,1% Silber (Spot) 15,29 15,25 +0,3% +0,04 n.def. Platin (Spot) 827,13 827,00 +0,0% +0,13 +3,9% Kupfer-Future 2,69 2,70 -0,2% -0,00 +1,7% ===

