PROJECT Vier Metropolen III startet Investitionsphase und errichtet Wohnimmobilien in Freising und Potsdam DGAP-News: PROJECT Investment Gruppe / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien PROJECT Vier Metropolen III startet Investitionsphase und errichtet Wohnimmobilien in Freising und Potsdam 11.07.2019 / 07:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der auf die Bedürfnisse institutioneller Investoren wie Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke und Banken in der Eigenanlage ausgerichtete Immobilienentwicklungsfonds »Vier Metropolen III« hat zwei Baugrundstücke in den Metropolregionen Berlin und München angekauft und damit die Investitionsphase eröffnet. Die beiden geplanten Wohnimmobilienentwicklungen umfassen insgesamt 156 Neubauwohnungen mit einem Gesamtverkaufsvolumen von rund 92 Millionen Euro. In Potsdam hat der Kapitalanlage- und Immobilienspezialist PROJECT für seinen in Platzierung befindlichen institutionellen Spezial-AIF ein 2.792 m2 großes Baugrundstück in der Potsdamer Straße erworben. Errichtet werden soll ein Mehrfamilienhaus, eine Remise sowie im hinteren Grundstücksbereich ein Zweifamilienhaus. Auf einem separat durch eine Erschließungsstraße getrennten Grundstücksteil ist ein weiteres Zweifamilienhaus geplant. Die auf dem Grundstück befindlichen baulichen Anlagen wurden bereits entfernt, sodass das Objekt miet-, nutz- und pachtfrei angekauft wurde. Das Verkaufsvolumen lässt sich auf rund 11 Millionen Euro beziffern. In der Angerstraße in Freising konnte »Vier Metropolen III« gemeinsam mit mehreren PROJECT Publikumsfonds ein Baugrundstück mit einer Fläche von 7.313 m2 ankaufen. Das Planungskonzept sieht den Neubau eines Wohnreals bestehend aus drei separaten Baukörpern vor. Der südliche Baukörper mit insgesamt vier zusammenhängenden Häusern ist als U-Form vorgesehen. In halboffener Bauweise ergänzen sich nördlich zwei polygonale Gebäudekörper, die die U-Form im Süden an den jeweiligen Flanken erweitern. Aufgrund des hohen Verkaufsvolumens in Höhe von rund 81 Millionen Euro wurde eine Aufteilung des Grundstückes für den institutionellen Bereich sowie für den Publikumsbereich vorgenommen. Zielkapital bis zu 150 Millionen Euro In einer von EY Real Estate veröffentlichten Studie wurden 24 Versicherungskonzerne zu ihrer Immobilienquote befragt. Mit 10,3 Prozent hat die Quote erstmals den zweistelligen Bereich erreicht und rangiert somit auf einem historischen Höchststand. Das Verhältnis liegt bei 64 Prozent direkten zu 36 Prozent indirekten Immobilienanlagen. »Die Immobilienquote institutioneller Investoren steigt weiter und nimmt auch im indirekten Anlagebereich stetig zu. Für unseren institutionellen Spezial-AIF der dritten Generation werden wir ein Zielkapitalvolumen in Höhe von bis zu 150 Millionen Euro zulassen. Professionellen Investoren ermöglichen wir den Zugang zu attraktiven Wohnimmobilienentwicklungen in den besonders stark nachgefragten Metropolregionen, für die unser exklusiver Asset Manager PROJECT Immobilien eine attraktive Pipeline ankaufsbereiter Baugrundstücke bereithält«, so Jürgen Uwira, Geschäftsführer der PROJECT Real Estate Trust GmbH. Mit den beiden Investitionen in Freising und Potsdam sind die ersten Kapitalzusagen von zwei Versorgungswerken in Höhe von 25 Millionen Euro bereits zu circa zwei Drittel investiert bzw. verplant. Beteiligungen sind ab fünf Millionen Euro möglich. Zielrendite 7,5 Prozent IRR »Vier Metropolen III« ist ein nach Kapitalanlagegesetzbuch regulierter Spezial-AIF und unterliegt der staatlichen Aufsicht gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). Die Fondslaufzeit beträgt sieben Jahre, die Zielrendite wird mit 7,5 Prozent IRR prognostiziert. Zusätzlich werden über die PROJECT Luxembourg Investment S.A. Namensschuldverschreibungen mit einem anfänglichen Mindestnennbetrag von einer Million Euro und einer weiteren Stückelung von 250.000 Euro begeben. Der jährliche Mindestzinsbetrag beträgt 2,5 Prozent. Zusammen mit den liquiditätsabhängigen Zinsbeträgen in Höhe von circa 4,5 Prozent wird eine Gesamtverzinsung von sieben Prozent angestrebt. Die Namensschuldverschreibung hat ein BBB- Rating der Creditreform erhalten und kann auch von institutionellen Investoren in Österreich gezeichnet werden. Investiert wird im Co-Investment gemeinsam mit dem Spezial-AIF Vier Metropolen III in Wohnimmobilienentwicklungen in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, Düsseldorf/Köln, Frankfurt am Main, Nürnberg, München und Wien. Gemäß der Bulwiengesa Projektentwicklerstudie 2019 gehört PROJECT zu den fünf größten Immobilienentwicklern Deutschlands im Segment Wohnen. Download Pressefoto Jürgen Uwira: https://www.project-investment.de/_assets/_media/_download/_presse/_fotos/Pressefoto_Juergen_Uwira.zip Presseanfragen an: PROJECT Investment Gruppe: Christian Blank, Pressesprecher Tel.: 0951.91 790-339, E-Mail: presse@project-investment.de 11.07.2019