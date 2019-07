FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Verlauf des Frühhandels am Donnerstag 16 Ticks höher bei 172,66 Prozent verglichen mit 172,5 Prozent zum Schluss des Vortages. Gestartet war er in der Nacht mit 172,54 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,73, das -tief bei 172,54 Prozent. Umgesetzt worden sind knapp 21.000 Kontrakte.

Der Bund-Future erholt sich, seit US-Notenbankchef Jerome Powell die Tür für Leitzinssenkungen geöffnet hat. Am Donnerstag stehen Daten zur Preisentwicklung auf der Agenda: In Deutschland und Frankreich sowie in den USA.

Trotz des Powell-Auftritts bleibt die Helaba skeptisch: "So ist der MACD weiter gen Süden gerichtet, zudem generierte der DMI ein Verkaufssignal", so die Helaba-Analysten. Unterstützungen sehen sie in der Zone 171,92/95 und am 38,2-Retracement der Aufwärtsbewegung von Anfang Mai bis Anfang Juli bei 171,35. Hürden liegen laut Helaba bei 172,73 und bei 173,04 Prozent.

July 11, 2019

