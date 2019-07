In Frankreich hat sich die Inflation im Juni etwas verstärkt. Die nach europäischen Standards berechnete Jahresinflationsrate (HVPI) sei von 1,1 Prozent im Vormonat auf 1,4 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris nach einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde eine erste Schätzung wie erwartet bestätigt. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Juni um 0,3 Prozent. Hier blieben die Daten ebenfalls unverändert zur ersten Prognose. Im Mai hatte die Inflation im Monatsvergleich noch bei 0,1 Prozent gelegen.

Für Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wird ein harmonisierter Preisindex (HVPI) ermittelt. Er kann von den nationalen Preisdaten abweichen und dient zum besseren Vergleich der einzelnen Länder./elm/jkr/stk

AXC0066 2019-07-11/09:07