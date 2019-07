Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation für Juni nach oben revidiert

Die Inflation in Deutschland ist im Juni höher gewesen als zunächst berichtet. Das Statistische Bundesamt (Destatis) revidierte die am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsrate auf 1,5 (vorläufig: 1,3) Prozent deutlich nach oben. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten eine Bestätigung der vorläufigen Schätzung vom 27. Juni erwartet.

Bullard spricht sich für Zinssenkung um 25 Basispunkte im Juli aus

Der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, favorisiert in Anbetracht der aktuellen Wirtschaftslage nach wie vor eine Zinssenkung um 25 Basispunkte noch im Juli. Bei einer Veranstaltung sagte Bullard ferner, dass er danach noch eine weitere Zinssenkung in diesem Jahr erwarte, so dass sich die beiden Zinsschritte auf 50 Basispunkte addieren würden. Aktuell liegt der Fed-Funds-Zielsatz bei 2,25 bis 2,50 Prozent.

Viele US-Währungshüter sehen zunehmende Gründe für Zinssenkung

Die US-Währungshüter zeigten sich bei ihrer Sitzung am 18. und 19. Juni beunruhigter über die wirtschaftlichen Aussichten. Wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorging, diskutierten sie die Gründe, warum niedrigere Zinssätze in den kommenden Monaten gerechtfertigt sein könnten. Zwar hätten die Währungshüter dafür gestimmt, den Leitzins bei 2,25 bis 2,50 Prozent konstant zu lassen, doch viele seien dazu bereit gewesen, die Zinsen zu senken, wenn sich ein trüberer Wirtschaftsausblick nicht bald verbessere.

Von der Leyen wäre für Brexit-Verschiebung bei Antrag Londons

Als EU-Kommissionspräsidentin wäre Ursula von der Leyen (CDU) bereit, den Brexit-Termin auf Antrag Großbritanniens nochmals zu verschieben. "Wenn das Vereinigte Königreich mehr Zeit braucht, dann halte ich es für richtig", sagte von der Leyen bei einer Anhörung der Grünen im Europaparlament. Sie bekräftigte, dass sie sich wünscht, dass Großbritannien in der EU bleibt. Darüber könnten aber nur die Briten entscheiden.

Europäische Rakete mit Satellit nach Start in Französisch-Guayana verunglückt

Eine europäische Trägerrakete mit einem Satelliten ist kurz nach dem Start vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana verunglückt. Rund zwei Minuten nach dem Start der Vega-Rakete habe sich eine schwerwiegende "Anomalie" ereignet, sagte Missionsleiterin Luce Fabreguettes in Kourou. Dies habe zum "Verlust der Mission" geführt. Sie wolle sich im Namen des europäischen Betreiberunternehmens Arianespace beim Kunden für den Verlust seiner Ladung entschuldigen.

US-Regierung nimmt in Frankreich geplante Digitalsteuer unter die Lupe

US-Präsident Donald Trump hat eine Prüfung der in Frankreich geplanten Digitalsteuer auf große Internetkonzerne angeordnet. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer erklärte, die Vereinigten Staaten seien "sehr besorgt", dass die Steuer in unfairer Weise auf US-Konzerne abziele.

Trump unterschreibt Dekret zur Bekämpfung von Nierenerkrankungen

US-Präsident Donald Trump hat neues Dekret unterzeichnet, mit dem die Zahl der Nierentransplantationen deutlich erhöht werden soll. Zudem sollen die Ausgaben des öffentlichen Gesundheitswesens für Dialysebehandlungen gesenkt werden und kostengünstigere Dialysebehandlungen zu Hause gefördert werden. "Wir sind entschlossen, Ihnen die beste Behandlung auf der ganzen Welt anzubieten", sagte er in einer Rede im Ronald Reagan Building in Washington.

Iran versucht britischen Öltanker zu stoppen - Bericht

Iranische Militärschiffe sollen einem Medienbericht zufolge versucht haben, an der Meerenge von Hormus einen britischen Öltanker zu stoppen. Die Iraner hätten den Tanker "British Heritage" aufgefordert, seinen Kurs zu ändern und in iranischen Hoheitsgewässern anzuhalten, berichtete der US-Nachrichtensender CNN unter Berufung auf zwei US-Regierungsvertreter.

USA und Katar einigen sich auf Milliarden-Geschäfte im Öl- und Waffensektor

Die USA und Katar haben Verträge im Öl-, Luftfahrt- und Waffensektor im Wert von mehreren Milliarden Dollar abgeschlossen. Unter anderem einigten sich das staatliche Erdöl-Unternehmen Katars und der US-Chemiekonzern Chevron Philipps Chemical auf den Bau einer Petrochemie-Fabrik im Süden der USA für 8 Milliarden Dollar, wie das katarische Unternehmen mitteilte.

Netanjahu schließt Räumung jüdischer Siedlungen im Westjordanland aus

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Räumung jüdischer Siedlungen im besetzten Westjordanland im Rahmen eines künftigen Nahost-Friedensplans ausgeschlossen. Israel werde die Auflösung keiner einzigen Siedlung erlauben, sagte Netanjahu bei einem Auftritt in der Siedlung Rewawa. Dabei unterscheide er nicht zwischen großen Siedlungen und isolierten Vorposten, betonte Netanjahu.

Trump erzielt juristischen Erfolg in Streit um Hotel in Washington

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um sein Luxushotel in Washington einen juristischen Erfolg erzielt. Ein Berufungsgericht wies die Klage des Bundesstaates Maryland und des Bundesdistrikts Washington D.C. ab, die dem Präsidenten vorgeworfen hatten, illegalen Profit mit seinem Trump International Hotel zu erzielen. Die drei Richter des Bundesgerichts in Richmond im Bundesstaat Virgina erklärten die Klage einstimmig für unbegründet.

