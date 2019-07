Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Der Spezialverpackungshersteller habe ein insgesamt solides Zahlenwerk abgeliefert, resümierte Analyst Scott Bardo in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung übertroffen, der Umsatz sei wie erwartet ausgefallen. Die Profitabilität des Unternehmens sehe weiterhin gut aus./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 08:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A0LD6E6

AXC0082 2019-07-11/09:48