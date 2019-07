Die Baader Bank hat Krones nach Halbjahreszahlen und einer Gewinnwarnung von ihrer "Top Picks"-Liste gestrichen, das Anlagevotum aber auf "Buy" belassen. Sein derzeit noch bei 85 Euro liegendes Kursziel wird Analyst Peter Rothenaicher laut seiner ersten Reaktion am Donnerstag nun deutlich senken. Das Ausmaß der Zielsenkung für die diesjährige Vorsteuermarge habe überrascht, so der Experte. Die derzeit schwierige Situation mache es für die Führung des Abfüll- und Verpackungsanlagenherstellers aber einfacher, drastische Änderungen umzusetzen und so die künftige Kostenentwicklung zu verbessern. Langfristige strukturelle Probleme sieht der Experte bei Krones nicht - bereits im kommenden Jahr dürften sich die Gewinne deutlich erholen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 08:30 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2019 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0006335003

AXC0084 2019-07-11/09:59