Mit den steigenden Anforderungen in der Fabrikautomation wachsen auch die Anforderungen an die M8- und M12-Steckverbindungen und Verkabelungslösungen in IP-geschützten Bereichen. Ob es sich dabei um Übertragungseigenschaften handelt, um mechanische Robustheit oder um applikationsspezifische Anforderungen - die Anschlusstechnik wird immer besser. Wie schon bei der Steigerung der Übertragungseigenschaften auf 10 GBit/s oder bei der Integration neuer Steckgesichter für den industriellen Einsatz - etwa beim X-kodierten M12- oder beim miniaturisierten D-kodierten M8-Steckverbinder - müssen auch Technologien im Inneren des Steckverbinders optimiert werden. Mit der Advanced Shielding Technology hat Phoenix Contact keine bereits existierende Technik weiterentwickelt, sondern die Schirmanbindung von Rundsteckverbindern wie dem M8 und M12 revolutioniert (Bild 2).

Das konventionelle Verfahren, das die Nutzung von Crimphülsen in Zink-Druckguss oder Edelstahl als Schirmelement vorsieht, sorgt für eine hohe Materialvarianz im Fertigungsprozess. Bedingt ist diese Varianz durch Unterschiede beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...