Klett Welding hat Zukunft: Löten, bonden, kleben, schweißen oder schrauben: Elektronikbauteile zu verbinden, kann mitunter nicht nur aufwendig, sondern fehleranfällig sein.

Dem breitbandig aufgestellten Gründerteam von NanoWired ist mit den Technologie NanoWiring, KlettWelding und KlettSintering der Durchbruch gelungen. Sie haben das geschafft, wovon viele Ingenieure träumen: Ein raffiniertes, weltweit einzigartiges Verfahren zur schnellen, dauerhaften und umweltfreundlichen Verbindung für die Elektronikfertigung zu entwickeln. "Die Idee entstand im September 2015 aus einem Zusammentreffen von universitärem Wissen mit Industrie- und Elektronikerfahrener Management-Expertise.", erinnert sich Olav Birlem, der neben Dr. Sebastian Quednau, Florian Dassinger und Farough Roustaie dieses Zusammentreffen bestritt.

"Durch das Gewinnen des Sience4Life-Wettbewerbes wurde dieses dann manifestiert. Die Gründung von Nanowired erfolgte im Jahr 2017", erläutert der heutige CEO von NanoWired. Dr. Sebastian Quednau (CTO), Florian Dassinger (Leiter Kundenprojekte) und Farough Roustaie (Leitung Produktion) zählen zu den Gründungsmitgliedern des jungen Unternehmens, das nun die Vermarktung der massentauglichen Technologie vorantreibt, deren Anwendungen für die Bereiche Sensorik, Halbleiter, Automobil, Konsumgüter Medizin, Luft/Raumfahrt, Wasser, Gebäudetechnik oder andersartigen Verbindungsansprüchen ausgelegt sind. Mit 25 internationalen Firmen wie Osram, Bosch, Murata, Wika, SMA, Honda und Huawei wurde das Verfahren bereits erprobt, weshalb Birlem betont: "Schon heute haben wir den Prozess automatisiert und produzieren mit sechs Vollautomaten das NanoWiring auf beliebigen Oberflächen. Bis Ende des Jahres 2019 wird momentane Kapazität noch verdoppelt."

Nanotechnologie, die verbindet

Um eine Klett Welding - Verbindung zu ermöglichen, muss zuvor die Oberfläche der Bauteile behandelt werden. "Prinzipiell ist ein NanoWiring auf allen beliebigen Oberflächen möglich. "Ich beliebe zu scherzen indem ich sage, sogar auf Holz", erläutert Olav Birlem und setzt fort: "Die Voraussetzung für die Anwendung des NanoWiring ist, dass es ein industriell etabliertes Massenverfahren gibt, mit dem eine Grundmetallisierung der Substratoberfläche möglich ist, so zum Beispiel durch Sputtern oder galvanisieren." Die Grundmetallisierung stellt dabei die Startschicht des galvanischen Prozesses, dem NanoWiring, das per Tampon-Druck aufgetragen wird. Hierbei wird ein Schwamm, der den Elektrolyten trägt, auf das Substrat gepresst. Daraus entsteht ein aus feinsten Drähten bestehender metallischer Rasen, der in die Porösitätsschicht des Schwammes hineinwächst. Der Durchmesser eines solchen "Grashalms" kann dabei je nach Anwendung zwischen 30 nm und 2 µm und die Länge zwischen 2 µm und 50 µm betragen. Durch den galvanischen Prozess ist es möglich, die Nanodrähte aus praktisch allen galvanisch abscheidbaren Metallen herzustellen. Bewährt haben sich Kupfer, Gold, Silber und Nickel, gleichwohl sind auch Platin oder Indium für den Prozess geeignet.

Durch einen Strukturierungsprozess, dem Maskieren, werden die Substrate nur in den vorgesehenen Bereichen beschichtet. "Hier zeigt sich die Stärke des Verfahrens. Denn es ist nahezu nichts zu beachten, außer, dass man sich derzeit in Strukturbreiten zwischen 1 µm² und 1m² aufhalten müssen und zwischen den Kontakten idealerweise ein gleichgroßer Abstand zu wählen ist", erläutert der Experte. Als Maskier-Verfahren wird in Abhängigkeit der Strukturbreite das aus der Halbleiterindustrie bekannte Spray-Coating oder Laminieren verwendet oder einfach eine ...

