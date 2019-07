Baierbrunn (ots) - Endlich etwas für die Gesundheit tun - die überwiegende Mehrheit der Frauen und Männer in Deutschland hat sich das in den vergangenen fünf Jahren vorgenommen: Laut einer repräsentativen Umfrage des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau" setzten sich 91,0 Prozent der Bundesbürger entsprechende Ziele. An erster Stelle rangierte dabei der Vorsatz, sich gesünder oder ausgewogener zu ernähren, den 54,8 Prozent fassten. Das Ziel, mehr Sport zu treiben, setzten sich in den vergangenen fünf Jahren 47,3 Prozent. 43,7 Prozent der Deutschen nahmen sich (zudem) vor, abzunehmen, um gesünder zu leben.



Sich weniger aufzuregen und immer ganz gelassen zu bleiben, war für 37,1 Prozent der Frauen und Männer einer der Vorsätze. Jeder Vierte (26,1 Prozent) nahm sich vor, sich mehr Erholungspausen zu gönnen. 22,3 Prozent wollten mehr Gymnastik treiben, fast genauso viele (21,1 Prozent) regelmäßig die ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen. Abends eher ins Bett zu gehen setzten sich 18,7 Prozent als Ziel, notwendige Arztbesuche nicht vor sich herzuschieben 17,6 Prozent. Am Ende der Liste rangieren die Vorsätze weniger Alkohol zu trinken (17,1 Prozent) und mit dem Rauchen aufzuhören (15,5 Prozent).



Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau", durchgeführt von der GfK Marktforschung Nürnberg bei 1.008 Frauen und Männern von 18 bis 74 Jahren. Befragungszeitraum: 2. bis 6. Mai 2019.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 7/2019 A liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



OTS: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52678 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52678.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de