FRANKFURT (Dow Jones)--Günstige Vorlagen aus den USA und Asien bringen die Börsen in Europa am Donnerstag auf Erholungskurs - dieser fällt aber äußerst moderat aus. Vorbörslich sah es zunächst nach mehr aus. Hatten die als taubenhaft interpretierten Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Vortag kaum nachhaltig positiv auf die Aktienkurse gewirkt, setzt sich nun mit den wieder gestiegenen Zinssenkungshoffnungen in den USA eine günstige Stimmung durch.

Immerhin schlägt das am Vorabend nach dem Powell-Auftritt veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung in die gleiche Kerbe. Am Zinsterminmarkt liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung Ende Juli wieder bei 100 Prozent, nachdem sie kurzzeitig gesunken war nach zuletzt starken US-Arbeitsmarktdaten.

"Unserer Meinung nach dürfte das zu Senkungen innerhalb der nächsten ein oder zwei Fed-Meetings führen", sagt Portfolioverwalter Michael Swell von Goldman Sachs Asset Management. Kurz nach Handelseröffnung steigt der DAX um 0,2 Prozent auf 12.397 Punkte, der Euro-Stoxx-50 wird mit 3.511 Zählern 0,3 Prozent höher gehandelt. Impulse dürften am Nachmittag von den US-Verbraucherpreisen ausgehen. Daneben steht die Frage im Raum, ob der S&P-500 nun erstmals über der Marke von 3.000 Punkten schließen wird. Am Mittwoch hatte er sie erstmals im Verlauf übertroffen.

Ölpreisrally stützt Sektorwerte

Ölaktien präsentieren sich fest, der europäische Sektorindex klettert um 1,0 Prozent und führt die Branchenindizes an. Grund ist der Anstieg der Ölpreise auf neue Siebenwochenhochs. Zum einen sind die Öllagerbestände in den USA viel stärker zurückgegangen als erwartet. Zum anderen treiben die Spannungen im Persischen Golf die Preise, nachdem iranische Streitkräfte laut Presseberichten einen britischen Tanker kapern wollten. Zudem hat die Wirbelsturmsaison im ölreichen Golf von Mexiko begonnen. Unter den Sektorwerten gewinnen Total 1,4 Prozent, erstmals seit April werden die Titel der Franzosen wieder über 50 Euro gehandelt.

Fresenius Medical Care (FMC) erholen sich um 3,0 Prozent auf 69,80 Euro. Das Unternehmen fühlt sich in seiner Strategie durch die Pläne der US-Regierung für die Gesundheitsreform bei Nierenerkrankungen bestätigt. Der Kurs hatte am Dienstag stark unter ersten Hinweisen auf die Reform gelitten. "Nun sollte sich der Kurs wieder Richtung 70 Euro erholen", sagt ein Händler. Der Kurs der Mutter Fresenius steigt um 1,4 Prozent.

Gewinnwarnungen ernüchtern

Mit den Spekulationen über eine Lockerung der Geldpolitik zu beiden Seiten des Atlantiks erinnern gleich drei Gewinnwarnungen in Deutschland daran, wie schleppend die Konjunktur derzeit läuft. Die Prognose gesenkt haben die Maschinenbauer Krones und Aumann sowie die Deutsche Beteiligungs AG. Krones brechen um 15,4 Prozent ein, Aumann um 17,2 Prozent und Deutsche Beteiligung verlieren 4,1 Prozent. Die Titel der Aumann-Mutter MBB stürzen um 7 Prozent ab. Die Gewinnwarnungen unterstreichen laut Händlern die vorsichtige Haltung gegenüber Zyklikern.

Nach Geschäftszahlen geben Südzucker um 4,7 Prozent nach. Der Zuckerproduzent hat im ersten Geschäftsquartal vor allem wegen eines Verlusts im Segment Zucker operativ signifikant weniger verdient und ist unterm Strich in die roten Zahlen gerutscht.

Fielmann geben 0,4 Prozent ab. Der Zwischenbericht des Brillenanbieters falle nicht "nicht überzeugend" aus, sagt ein Marktteilnehmer. Allerdings dürften auch Fielmann von der Nachfrage nach Aktien mit einem stabilen Geschäftsmodell profitieren. Fielmann hatte Gewinn und Umsatz gesteigert und die Prognose bekräftigt.

Positive Schlagzeilen kommen derweil von Gerresheimer, der Kurs schnellt um 8,7 Prozent empor. Der operative Gewinn auf bereinigter EBITDA-Basis liegt über den Erwartungen. "Die bessere Margenentwicklung im zweiten Quartal sollte den Kurs stützen", so ein Händler.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.510,92 0,27 9,40 16,98 Stoxx-50 3.213,83 0,31 10,05 16,44 DAX 12.397,41 0,19 24,00 17,41 MDAX 25.857,42 0,14 36,23 19,78 TecDAX 2.905,10 0,05 1,56 18,57 SDAX 11.144,63 -0,61 -68,67 17,20 FTSE 7.551,48 0,28 20,79 11,93 CAC 5.586,08 0,33 18,50 18,08 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,31 0,00 -0,55 US-Zehnjahresrendite 2,05 -0,01 -0,63 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:30 Uhr Mi, 17.23 Uhr % YTD EUR/USD 1,1269 +0,13% 1,1268 1,1248 -1,7% EUR/JPY 121,81 -0,16% 121,71 122,00 -3,1% EUR/CHF 1,1125 -0,09% 1,1122 1,1133 -1,2% EUR/GBP 0,8994 -0,07% 0,8995 0,9002 -0,1% USD/JPY 108,09 -0,30% 108,02 108,46 -1,4% GBP/USD 1,2529 +0,20% 1,2526 1,2497 -1,8% Bitcoin BTC/USD 11.485,25 -3,71% 11.391,75 12.364,00 +208,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,65 60,43 +0,4% 0,22 +27,4% Brent/ICE 67,31 67,01 +0,4% 0,30 +21,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.421,47 1.418,90 +0,2% +2,57 +10,8% Silber (Spot) 15,26 15,25 +0,1% +0,01 -1,5% Platin (Spot) 828,00 827,00 +0,1% +1,00 +4,0% Kupfer-Future 2,68 2,70 -0,4% -0,01 +1,5% ===

