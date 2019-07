++ EZB veröffentlicht Sitzungsprotokoll, WASDE-Bericht am Nachmittag ++ Zweiter Tag von Powells Anhörung ++ VPI-Inflation dürfte sich in den USA verlangsamen ++09:30 Uhr | Schweden | VPI-Inflation (Juni): Die schwedische Verbraucherpreisinflation hat sich im Jahr 2019 mit rund 2% recht stabil gehalten. Der Markt erwartet, dass das Preiswachstum im Juni von 2,2% auf 1,9% im Jahresvergleich nachgibt. Da die Riksbank jedoch voraussichtlich noch einige Zeit in Wartehaltung verbleiben wird, dürfte die Veröffentlichung keine großen Auswirkungen auf die Schwedische Krone haben. 13:30 Uhr | Eurozone | Sitzungsprotokoll der EZB: Das Sitzungsprotokoll der Europäischen Zentralbank wird von den Märkten ...

