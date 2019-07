Zürich (awp) - Aktien der Swiss Re gehören am Donnerstag zu den grössten Verlieren am Schweizer Aktienmarkt. Wegen des aktuellen Marktumfeldes hat sich der Rückversicherer entschieden, den geplanten Börsengang der Tochtergesellschaft ReAssure auszusetzen. Man halte aber am Ziel fest, die Beteiligung an der britischen Tochter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...