Dem Flughafenbetreiber Fraport droht in Brasilien ein langwieriges Gerichtsverfahren um den Ausbau seines Flughafens in Porto Alegre. Die brasilianische Bundesstaatsanwaltschaft hat eine Verfügung gegen Fraport erwirkt, die den Ausbau der Landebahn deutlich verzögern könnte. Grund dafür sind Klagen von Anwohnern, deren Siedlungen für das Projekt geräumt werden sollen. Fraport müsse seiner "Verantwortung nachkommen", auch in "finanzieller Hinsicht" und einen "angemessenen Neuansiedlungsplan" vorlegen, heißt ...

